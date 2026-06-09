Từ đường đua xanh đến lớp dạy bơi đặc biệt

Một buổi chiều đầu tháng 6, chúng tôi tìm đến lớp dạy bơi ở một hồ bơi ở P.Thạnh Lộc (TP.HCM), nơi anh Quách Văn Vinh (32 tuổi) đang kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác cho nhóm học viên đặc biệt của mình.

Các học viên này người phải chống nạng, người di chuyển bằng xe lăn, có người mất cả đôi chân. Thế nhưng khi mọi người xuống nước, những giới hạn dường như bị bỏ lại phía sau. Dưới sự hướng dẫn của anh Vinh, họ tập nổi, tập đạp nước rồi từng bước hoàn thiện kỹ thuật bơi.

Những lớp dạy bơi miễn phí ấy đã được anh Vinh duy trì suốt 4 năm qua tại 2 hồ bơi ở P.Phước Long và P.Thạnh Lộc (TP.HCM). Lý do mở lớp, theo anh Vinh, bắt đầu từ một suy nghĩ rất giản dị: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu giúp được một người khuyết tật biết bơi thì sẽ rất vui".

Thế nhưng đằng sau niềm vui giản dị ấy là không ít khó khăn. Anh Vinh cho biết với nhiều học viên, nỗi sợ nước còn lớn hơn những khiếm khuyết trên cơ thể. Có người hoảng loạn khi xuống hồ, bám chặt lấy người hướng dẫn. Có người vì quá sợ hãi mà cào cấu khiến tay anh trầy xước.

"Có lúc cũng bất lực lắm, nhưng khi nhìn các bạn bơi được thì mọi vất vả đều đáng giá", anh Vinh cười.

Anh Vinh tận tình hướng dẫn tập bơi cho một học viên khuyết tật ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lớp học của anh không có giáo án cứng nhắc hay thời khóa biểu cố định. Ai muốn học đều có thể đến; học bao lâu cũng được, đến khi biết bơi. Bởi theo anh Vinh, dạy một người bình thường biết bơi đã khó, dạy một người khuyết tật còn khó hơn gấp nhiều lần. Mỗi học viên có khiếm khuyết cơ thể khác nhau, đòi hỏi cách hướng dẫn riêng. "Cái gì càng khó mà mình làm được thì càng thấy trân quý. Niềm vui cũng lớn hơn rất nhiều", anh Vinh chia sẻ.

Nhưng điều anh Vinh muốn trao đi không chỉ là kỹ năng sinh tồn dưới nước. Từng nhiều năm sống trong cảm giác tự ti vì khiếm khuyết cơ thể, anh hiểu những mặc cảm mà người khuyết tật phải đối diện mỗi ngày. Vì vậy, điều anh mong mỏi nhất là học viên sau khi rời lớp sẽ có sự tự tin và tinh thần lạc quan.

Ngồi nghỉ bên thành hồ sau buổi tập, Phạm Tuấn Hưng (24 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết đã theo học lớp của anh Vinh để rèn luyện thêm kỹ thuật bơi lội hơn 3 tháng nay. Dù bị khiếm khuyết ở cả hai chân, Hưng vẫn bơi rất tốt.

Ít ai biết rằng người thầy dạy bơi này cũng từng trải qua hành trình đầy gian nan để vượt qua giới hạn của bản thân. Anh Vinh cho biết anh bị trật khớp háng bẩm sinh. Sau phẫu thuật, anh bị liệt dây thần kinh chân phải khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

18 tuổi, anh Vinh bắt đầu vào đội tuyển bơi lội dành cho người khuyết tật ở TP.HCM. Đến năm 2014, lần đầu anh tham dự Giải vô địch bơi người khuyết tật toàn quốc và giành nhiều huy chương. Từ đó, anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển bơi lội người khuyết tật Việt Nam, giành nhiều huy chương ở các giải quốc gia và ASEAN Para Games.