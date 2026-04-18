Ngày Người khuyết tật Việt Nam 2026: Mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật

Ngày 18.4, Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng, Ủy ban Paralympic Việt Nam, UBND TP.HCM và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng”.

Nỗ lực đồng hành cùng người khuyết tật

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh chăm lo, bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo bà Hương, chủ đề Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm nay thể hiện rõ định hướng chuyển từ tiếp cận “y tế - chăm sóc” sang “xã hội - hòa nhập”, nhằm xóa bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật.

Bà đánh giá, thời gian qua, công tác chăm lo người khuyết tật đạt nhiều kết quả toàn diện. Hệ thống pháp luật, chính sách dành cho người khuyết tật ngày càng được hoàn thiện, góp phần bảo đảm quyền con người, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hoạt động đi bộ vì người khuyết tật thu hút hàng trăm người tham gia ẢNH: HOÀI NHIÊN

Chính sách trợ giúp xã hội tiếp tục được mở rộng: từ trợ cấp hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đến hỗ trợ giáo dục, học nghề. Mức trợ cấp được điều chỉnh phù hợp với thực tế, giáo dục hòa nhập được mở rộng; nhiều mô hình hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp được nhân rộng.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, công tác người khuyết tật sẽ tiếp tục đẩy mạnh: giảm số người khuyết tật mới thông qua các giải pháp về y tế, an toàn giao thông, lao động và môi trường; hoàn thiện chính sách theo hướng hòa nhập; bảo đảm trẻ khuyết tật được đến trường và học tập; mở rộng cơ hội việc làm, sinh kế…

"Mỗi vận động viên khuyết tật là một câu chuyện truyền cảm hứng"

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc đồng hành, chăm lo người khuyết tật.

Thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về quyền của người khuyết tật; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong đó, phong trào thể dục thể thao người khuyết tật được xác định là điểm sáng. Năm 2025, TP.HCM tổ chức cho người khuyết tật tham gia nhiều giải đấu cấp thành phố và quốc gia. Năm 2026, thành phố tiếp tục cử đoàn 111 thành viên tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 tại Thái Lan với 11 bộ môn.

“Mỗi vận động viên khuyết tật là một câu chuyện truyền cảm hứng. Mỗi thành tích không chỉ là niềm vui của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của thành phố và cả nước”, ông Cường nói.

Ông nhấn mạnh, TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường chăm lo cho cộng đồng người khuyết tật. Ông bày tỏ tin tưởng người khuyết tật sẽ tiếp tục phát huy nghị lực, không ngừng bứt phá giới hạn, theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân.

Tỏa sáng bằng nghị lực

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, cho biết hiện có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam, dioxin, trong đó khoảng 3 triệu người được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp. Theo ông, điều đáng trân trọng là nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Người khuyết tật hào hứng tham gia Ngày Người Khuyết tật Việt Nam ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Họ có thể không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại tỏa sáng bằng ánh sáng của nghị lực. Không đi lại bình thường nhưng lại đi rất xa trong ý chí. Không nói tròn vành rõ chữ nhưng lại truyền đi những thông điệp mạnh mẽ nhất của cuộc sống”, ông bày tỏ.

Vận động viên cử tạ Lê Văn Công, đoạt huy chương vàng môn cử tạ tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á năm 2026, huy chương bạc giải vô địch cử tạ Người khuyết tật châu Á - châu Đại Dương năm 2026 là một trong những tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Vận động viên cử tạ Lê Văn Công gửi thông điệp mạnh mẽ về nghị lực sống của người khuyết tật ẢNH: HOÀI NHIÊN

Anh chia sẻ: “Khuyết tật có thể làm hạn chế một phần cơ thể nhưng không thể giam cầm khát vọng vươn lên và chinh phục ước mơ”.

Theo anh, người khuyết tật hoàn toàn có thể vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng bản thân và tỏa sáng theo cách riêng. Với anh, sự tỏa sáng còn là khi mỗi người dám sống tự tin, không đầu hàng số phận và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.