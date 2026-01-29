Mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật

Chiều 29.1, T.Ư Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tổ chức giới thiệu chương trình Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam - INSPIRE FEST 2026. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM trong tháng 4 năm nay và sẽ trở thành hoạt động thường niên.

Các đại biểu tham gia chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đây là sự kiện mang giá trị xã hội đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người khuyết tật.

Ban tổ chức cho biết, đây cũng là hoạt động mở đầu có ý nghĩa quan trọng hướng tới là thương hiệu sự kiện cấp quốc gia, được định hướng tổ chức thường niên, bài bản và xuyên suốt tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, góp phần chăm lo cho cộng đồng hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam, nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy đối với người khuyết tật

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, chia sẻ, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm bảo đảm quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Anh Phạm Văn Thành phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách, điều người khuyết tật cần hơn cả là những không gian mở, nơi họ được lắng nghe, được trao cơ hội và được nhìn nhận như những chủ thể tích cực của sự phát triển, chứ không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ. INSPIRE FEST 2026 ra đời từ chính khát vọng đó.

"Chúng tôi tiếp cận người khuyết tật bằng niềm tin vào năng lực, ý chí và giá trị nội tại của mỗi con người. Thông qua INSPIRE FEST, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy xã hội: từ "trợ giúp" sang "trao quyền", từ "bảo trợ" sang "đồng hành", từ nhìn vào khiếm khuyết sang nhìn thấy tiềm năng", anh Thành chia sẻ.

Theo anh Thành, người khuyết tật không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà là một phần quan trọng của tiến trình đó, với vai trò là người lao động, người sáng tạo và người truyền cảm hứng.

Hội Thanh niên khuyết tật ký kết hợp tác với InfoRe Technology ẢNH: ĐĂNG HẢI

INSPIRE FEST 2026 cũng là cam kết trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật.

"Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, INSPIRE FEST sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin, của sự tử tế và của khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", anh Thành kỳ vọng.

Công bố giải thưởng "The Inspirer - Người truyền cảm hứng"

Tại sự kiện, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã công bố giải thưởng "The Inspirer - Người truyền cảm hứng".

Hội Thanh niên khuyết tật ký kết hợp tác với JMB Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Giải thưởng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, góp phần giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống.

Đồng thời, Hội cũng sẽ biên soạn và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu về chăm sóc người khuyết tật.

Dịp này, T.Ư Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI trên nền tảng LuyenAI.vn.

Các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy những hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ năng số, phát triển nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền vững.