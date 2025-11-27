Giải đáp những thắc mắc thường gặp về bệnh cúm và tiêm vắc xin cúm

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng Đơn nguyên tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ở Việt Nam bệnh cúm xảy ra quanh năm, thường vào mùa đông xuân số ca bệnh sẽ tăng đột biến và ảnh hưởng đến nhiều gia đình, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người già và phụ nữ mang thai. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, khi hắt hơi. Cúm cũng có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với các vật dụng nhiễm virus như quần áo, đồ dùng.

Sau đây là những thắc mắc phổ biến liên quan đến bệnh cúm và giải đáp của các bác sĩ.

Bị cúm thường có các biểu hiện như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, ho Ảnh: AI

Cúm chỉ là bệnh xoàng?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, cho biết, không như bạn nghĩ. Các nghiên cứu về bệnh cúm gần đây cho thấy:

75-80% trường hợp tử vong liên quan đến cúm mùa ở người trên 65 tuổi.

Nguy cơ tử vong tăng gấp 2,4 lần khi đồng nhiễm Covid-19 hoặc virus khác.

Nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp 7 ngày sau nhiễm cúm tăng gấp 6 lần.

Nguy cơ nhập viện do cúm: tăng lên đến 9 lần ở bệnh nhân viêm phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) - tăng gấp 3 lần ở người bệnh đái tháo đường - tăng gấp 2,4 lần ở phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Hiền Minh thăm khám bệnh nhi Ảnh: BVCC

Tỷ lệ mắc cúm trên toàn thế giới lên đến 30% ở trẻ em và 10% ở người lớn, và cúm là nguyên nhân của gần 650.000 ca tử vong mỗi năm.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Khôi, Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, cúm gây các triệu chứng nặng hơn cảm lạnh thông thường và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi.

Tiêm vắc xin xong vẫn bị cúm?

Bác sĩ Hiền Minh cho biết, chủng cúm A và B là nguyên nhân chủ yếu gây ra các đợt dịch hoặc đại dịch cúm. Virus cúm biến đổi nên hằng năm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ đưa ra dự báo về các loại virus cúm chủ yếu có thể gây ra dịch cúm năm kế tiếp, đó là cơ sở để sản xuất vắc xin phòng bệnh cúm hằng năm. Hơn thế nữa, miễn dịch bảo vệ của vắc xin cúm chỉ kéo dài khoảng 1 năm. Vì vậy, để được bảo vệ tốt nhất bạn cần tiêm cúm nhắc lại mỗi năm.

Tùy theo cơ địa của mỗi người và sự phù hợp của chủng cúm lưu hành so với vắc xin được tiêm mà người đã tiêm vắc xin có thể vẫn bị nhiễm cúm, tuy nhiên tỷ lệ bị cúm và bị các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp sẽ giảm đi rất nhiều so với người không tiêm vắc xin.

Khoảng 2 tuần sau khi tiêm, vắc xin phòng cúm sẽ giúp cơ thể tạo ra kháng thể bảo vệ bởi những chủng virus có trong vắc xin. Trước thời điểm này bạn vẫn có nguy cơ nhiễm cúm.

"Để bảo vệ sức khỏe cá nhân, đặc biệt đối với những nhóm người có nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền, việc chủ động tiêm vắc xin cúm là rất quan trọng và nên thực hiện càng sớm càng tốt. Vắc xin cúm giúp hệ miễn dịch tạo kháng thể nhận diện và vô hiệu hóa virus khi xâm nhập. Vì virus cúm thay đổi chủng hằng năm nên vắc xin có hiệu lực bảo vệ trong 9-12 tháng”, bác sĩ Thanh Khôi chia sẻ.

Virus cúm thay đổi hằng năm, việc tiêm phòng là cần thiết Ảnh: LC

Lợi ích giữa người đã tiêm và chưa tiêm vắc xin cúm có khác nhau?

Bác sĩ Hiền Minh cho biết, nếu so sánh giữa người đã có tiêm vắc xin cúm trước đó và người chưa tiêm thì có sự khác biệt như sau:

Giảm 60% trường hợp tử vong tại bệnh viện và 40% điều trị khoa hồi sức tích cực ICU trên bệnh nhân hơn 65 tuổi.

Giảm 20% nguy cơ tử vong tim mạch trên bệnh nhân suy tim.

Giảm 80% trường hợp nhập viện vì cúm trên bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Giảm 40% trường hợp nhập viện vì cúm trên bệnh nhân viêm phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Giảm 27% tỷ lệ trẻ sinh non ở phụ nữ mang thai.

Ngoài ra những lợi ích khác khi tiêm vắc xin cúm cũng được ghi nhận: