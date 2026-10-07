Người lớn mắc cúm: Có nên xông hơi, tập thể dục cho ra mồ hôi?

Chị L. (28 tuổi, ở TP.HCM) đưa con gái 17 tháng tuổi đi khám sau khi nhiều người lớn trong nhà cùng mắc các triệu chứng hô hấp. Chị cho biết gia đình không đeo khẩu trang khi tiếp xúc nên lo lây cúm cho bé.

Trong khi đó, chị T.A (24 tuổi, ở TP.HCM) sau một ngày cùng người thân đi khám bệnh, hôm sau chị cũng xuất hiện ho có đờm, khan tiếng, chảy nước mũi và đau đầu dù đã đeo khẩu trang khi ra đường.

Xông có thể tạo cảm giác dễ chịu, thông thoáng mũi họng, ra mồ hôi nhưng chưa có bằng chứng cho thấy giúp diệt virus cúm hoặc rút ngắn đáng kể thời gian bệnh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Hay trường hợp anh Đ.G.B (27 tuổi, nhân viên văn phòng, ở TP.HCM) chia sẻ rằng anh tập gym đều đặn mỗi tuần nhưng rất dễ bị cảm, nhất là vào mùa mưa.

“Sáng thức dậy, tôi thấy hơi đau họng, nghẹt mũi. Cả ngày cứ lừ đừ, nóng sốt, đau nhức không làm gì được. Thường tôi không đi khám hay uống thuốc tây vì sợ lâu dài ảnh hưởng tới gan thận, nên chỉ súc nước muối, uống nhiều nước, ăn thêm trái cây và hạn chế máy lạnh cho bệnh tự hết”, anh B. nói.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Trương Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Gia Định, người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao vẫn có thể mắc bệnh nếu không tuân thủ các biện pháp phòng tránh. Đặc biệt, tập luyện quá mức có thể khiến cơ thể căng thẳng, suy nhược và tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các dấu hiệu cúm nặng cần lưu ý

Bác sĩ Minh Ngọc cho biết, cúm thường lây truyền qua giọt bắn, khí dung, dịch tiết hô hấp. Thời gian ủ bệnh thường từ 1 - 4 ngày, khởi phát đột ngột với sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi… Ở một số người có thể kèm buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy; triệu chứng có thể không điển hình ở người lớn trên 65 tuổi.

Theo bác sĩ, phần lớn người nhiễm cúm mùa chỉ sốt trong 3 - 5 ngày, ho có thể kéo dài hơn và tự hồi phục. Tuy nhiên, một số người bệnh có thể tiến triển thành cúm nặng, do đó mọi người nên đi khám nếu có các biểu hiện như nặng ngực, khó thở, thở nhanh, tím tái, sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc, nôn ói, tiêu chảy mất nước, ăn uống không được, mệt mỏi, li bì...

Đặc biệt khi nhiễm cúm, không nên tự ý dùng kháng sinh hay kháng virus mà cần đi bác sĩ khám để có chẩn đoán và chỉ định sử dụng thuốc phù hợp.

Người trên 65 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền và người suy giảm miễn dịch cần đặc biệt lưu ý các triệu chứng khi mắc cúm ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Không phải cứ làm ra mồ hôi là giải cảm

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Phòng khám Ngũ Quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết theo y học cổ truyền, “phát hãn” (làm ra mồ hôi) có thể là một phép điều trị trong một số thể cảm mạo, nhưng không đồng nghĩa với việc phải xông nóng hoặc tập thể dục cho ra thật nhiều mồ hôi.

Xông có thể tạo cảm giác ấm, dễ chịu, thông thoáng mũi họng, ra mồ hôi nhưng chưa có bằng chứng cho thấy giúp diệt virus cúm hoặc rút ngắn đáng kể thời gian bệnh. Xông quá nóng còn có nguy cơ bỏng, mất nước và làm mệt hơn.

Tập thể dục để ra mồ hôi cũng không được khuyến cáo khi đang sốt, mệt nhiều hoặc đau nhức toàn thân. Cố vận động để “giải cảm” không giúp loại bỏ virus và có thể làm tăng mất nước, gánh nặng tim mạch.

“Cách chăm sóc chính vẫn là nghỉ ngơi, uống đủ nước, dinh dưỡng phù hợp và theo dõi dấu hiệu nặng. Người nguy cơ cao cần được khám sớm để cân nhắc thuốc kháng virus. Người bệnh nên ở nhà, đeo khẩu trang khi cần, thông khí phòng, giữ vệ sinh và không dùng chung đồ cá nhân. Có thể trở lại sinh hoạt khi triệu chứng cải thiện và hết sốt ít nhất 24 giờ không dùng thuốc hạ sốt”, bác sĩ Minh Như khuyên.