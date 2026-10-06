Cả nhà lần lượt ho, sốt, sổ mũi: Khi nào nghĩ đến cúm thay vì cảm lạnh?

Sốt, ho, sổ mũi từ người lớn đến trẻ nhỏ

Chị Thảo Nguyên (34 tuổi, ở phường Long Phước, TP.HCM) cho biết cả tuần nay gia đình chị 4 người đều lần lượt bị sốt, ho có đờm, sổ mũi, nghẹt mũi, nhức mỏi toàn thân. Trong đó tình trạng sốt diễn ra trong khoảng 2 ngày với nhiệt độ khoảng 39 độ C.

Riêng chị Nguyên vốn có tiền sử hen suyễn nên những ngày bị bệnh càng mệt hơn. Ngoài những cơn ho kéo dài, chị còn xuất hiện khó thở, khiến sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng. Nhận thấy các triệu chứng giống cảm cúm nên chị ra tiệm mua thuốc về uống trong 7 ngày.

Số thuốc mà chị N. mua uống trong 1 tuần bị cảm ẢNH: NVCC

Trong khi đó, chị M.T. (ở phường Long Bình) cho biết con của chị mấy ngày qua cứ ho khò khè, rồi sổ mũi sốt. Lo lắng nên chị đưa bé đi khám tại phòng khám gần nhà, bác sĩ thực hiện xét nghiệm nhanh, ghi nhận dương tính với virus cúm.

"Hiện tại tôi đang chăm bé, theo dõi các triệu chứng vì sợ con trở nặng", chị T. cho hay.

Nguyên nhân gây cảm, cúm

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Trọng Tín Phòng khám Nhi khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết cúm là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra, thường lây lan qua giọt bắn đường hô hấp. Trẻ nhỏ do hệ miễn dị chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc bệnh, nếu không chăm sóc và theo dõi đúng cách, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Những triệu chứng thường gặp của bệnh cúm bao gồm sốt cao, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, đau họng, ho khan hoặc ho có đàm, nghẹt mũi, chán ăn, buồn nôn... Trong một số trường hợp nặng có thể có khó thở, tím tái, co giật,... Tùy vào chủng loại virus và cơ địa mỗi người bệnh mà có thể có những triệu chứng khác nhau.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ly Mai, bác sĩ Nội hô hấp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết cảm lạnh thường do các loại virus gây ra. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gặp hơn vào thời điểm giao mùa, khi thời tiết thay đổi. So với cúm, cảm lạnh thường khởi phát từ từ và các triệu chứng cũng nhẹ hơn.

Những triệu chứng thường gặp của cúm bao gồm sốt cao, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu... ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Các dấu hiệu đặc trưng của cảm gồm hắt hơi liên tục, sổ mũi, nghẹt mũi, đau rát họng nhẹ, ho ít, đau đầu nhẹ, không sốt hoặc sốt nhẹ, mệt mỏi ở mức trung bình, vẫn có thể làm việc bình thường. Cảm thường tự khỏi sau 3 - 7 ngày mà không cần điều trị đặc biệt.

"Người bệnh cần đi khám ngay nếu sốt trên 39°C kéo dài hơn 3 ngày không giảm; khó thở, đau tức ngực, môi tím tái; ho nhiều, đờm đặc, có màu xanh, vàng hoặc lẫn máu; mệt mỏi quá mức, chóng mặt hoặc không thể ăn uống. Không nên tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà", bác sĩ Mai khuyến cáo.

Không nên chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị “cảm thường” rồi trì hoãn việc thăm khám

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thảo, Phó khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp như ho, sổ mũi, sốt, khò khè hoặc thở nhanh hơn bình thường. Đặc biệt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nếu sốt cao khó hạ, bú kém hoặc bỏ bú, mệt lả, thở rút lõm ngực, tím môi, thở rít, nôn nhiều hoặc quấy khóc bất thường, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh đang diễn tiến nặng.

Khi chăm sóc trẻ tại nhà, phụ huynh không nên tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc ho hoặc dùng thuốc hạ sốt không đúng liều theo cân nặng; không chườm lạnh hay tắm nước lạnh khi trẻ đang sốt. Đồng thời, không nên chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị “cảm thường” rồi trì hoãn việc thăm khám, cũng như tránh để trẻ ở ngoài trời nắng gắt quá lâu dẫn đến mệt mỏi, mất nước.

Để phòng các bệnh đường hô hấp, bác sĩ Thảo khuyến cáo cần giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế khói thuốc lá, bụi và nấm mốc; cho trẻ uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất, bổ sung rau xanh và trái cây. Trẻ cũng cần được vệ sinh tay, mũi họng thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết và tiêm chủng đầy đủ theo lịch khuyến cáo, trong đó có vắc xin cúm, phế cầu. Nếu sử dụng máy lạnh, nên duy trì nhiệt độ phù hợp và tránh để trẻ thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.