Trẻ sốt cao, ho nhiều: Bác sĩ lưu ý cách phòng cúm mùa

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong tháng 9.2026, bệnh viện tiếp nhận 39.869 lượt khám ngoại trú do bệnh viêm hô hấp, tăng hơn 10.000 lượt khám so với tháng 8.2026.

Chị H. (32 tuổi, ở phường Trưng Mỹ Tây), đưa con trai 3 tuổi đi khám vì bé sốt 2 ngày liên tiếp, khoảng 38 - 39 độ C.

“Trước đó ở nhà tôi chỉ cho con uống hạ sốt tự mua, nhưng qua 2 ngày thấy con ói nhiều mà không chịu ăn nên tôi sốt ruột đưa đi khám”, chị H. cho biết.

Gần 40 000 lượt khám bệnh viêm hô hấp trong tháng 9 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ẢNH: NHƯ QUYÊN

Tương tự, chị L. (28 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận) đưa con gái 17 tháng tuổi đi khám sau 1 đêm bé có dấu hiệu sốt cao 39 - 40 độ C, kèm ho.

“Con tôi từng bị sốt co giật, nên đêm hôm trước vừa phát hiện con sốt là sáng nay tôi đưa đi khám ngay. Mấy ngày nay người lớn trong nhà ai cũng bị cảm cúm và ho nên tôi lo con bị lây”, chị L. nói.

Một số cách giúp chủ động phòng cúm ở trẻ

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô Hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, các yếu tố khiến trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp gồm:

Cơ địa: Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; trẻ sinh non, nhẹ cân; trẻ suy dinh dưỡng; trẻ không được chủng ngừa đầy đủ; trẻ có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch…

Môi trường: Thời tiết giao mùa thay đổi đột ngột, độ ẩm cao; môi trường đông đúc, ô nhiễm, thiếu vệ sinh, tiếp xúc khói thuốc lá; hoặc trong gia đình có người mắc bệnh lao, viêm phổi, cúm...

Để chủ động phòng ngừa trẻ mắc cúm, bác sĩ Phong khuyên cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giữ môi trường sống sạch sẽ; tiêm vắc xin cúm hằng năm đầy đủ để tạo miễn dịch chủ động; hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người và tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong, trẻ suy dinh dưỡng, có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch… thường dễ mắc bệnh đường hô hấp hơn trẻ khỏe mạnh ẢNH: NHƯ QUYÊN

Vì sao nên tiêm vắc xin cúm mỗi năm?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn eCom, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, cúm mùa có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Biến chứng thường gặp và đáng lo ngại nhất là viêm phổi (do chính virus cúm hoặc do bội nhiễm vi khuẩn); ngoài ra còn có thể gặp viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp…, hoặc làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có.

Với trẻ dưới 5 tuổi, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ bị virus tấn công sâu vào đường hô hấp dưới. Trẻ còn dễ bị “dịch chồng dịch” (cúm kèm tay chân miệng, RSV hoặc sốt xuất huyết), khiến bệnh trở nên phức tạp và nặng hơn. Do đó, việc tiêm vắc xin cúm nhắc lại hằng năm có ý nghĩa rất quan trọng.

Virus cúm liên tục biến đổi (gọi là “đột biến kháng nguyên”). Mỗi năm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đều theo dõi các chủng đang lưu hành và khuyến cáo thành phần vắc xin mới để phù hợp nhất với các chủng dự kiến gây bệnh trong mùa tới. Ngoài ra, miễn dịch tạo ra sau tiêm vắc xin thường giảm dần sau 6 - 12 tháng, vì vậy tiêm nhắc lại hằng năm sẽ giúp cơ thể duy trì mức kháng thể bảo vệ đủ mạnh, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Trẻ thăm khám trước khi tiêm vắc xin ẢNH: H.Phúc

Cho trẻ nghỉ ngơi hợp lý khi mắc cúm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, Phó trưởng Khoa Nhi và Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết cúm mùa không có chỉ định tuyệt đối phải nghỉ học. Tuy nhiên, nên xem xét cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà khi đang sốt cao 39 - 40 độ C, mệt nhiều, ho, sổ mũi tăng lên hoặc không đủ sức tham gia các hoạt động tại lớp.

Có thể cho trẻ trở lại trường khi sốt giảm nhiều hoặc hết sốt ít nhất 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt, triệu chứng hô hấp đang cải thiện, trẻ tỉnh táo, ăn uống tương đối và đủ sức tham gia các hoạt động ở trường.

“Sau khi trẻ đi học lại, vẫn nên chú ý vệ sinh tay, che miệng khi ho và đeo khẩu trang kể cả trong giờ học, vì trẻ có thể vẫn còn khả năng lây bệnh trong giai đoạn đang hồi phục”, bác sĩ Hoàng Thạch lưu ý.