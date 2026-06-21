Khó thở khi đi bộ: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiều người thường bỏ qua

Theo bác sĩ Loveleen Mangla, Trưởng khoa Hô hấp, Hồi sức tích cực và y học giấc ngủ, Bệnh viện Metro Faridabad NCR (Ấn Độ), khó thở khi vận động nhẹ có thể do các bệnh lý phổi như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc nhiễm trùng đường hô hấp.

Vấn đề là các bệnh phổi thường tiến triển âm thầm. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng vô thức điều chỉnh thói quen để thích nghi với triệu chứng. Họ đi chậm hơn, tránh leo cầu thang hoặc ngừng tập thể dục. Dần dần, những thay đổi này trở thành điều bình thường, khiến việc chẩn đoán bị bệnh trì hoãn, theo Times of India (Ấn Độ).

Khi khó thở ngay lúc đang đi bộ, hãy dừng lại ngay lập tức và nghỉ ngơi ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Những dấu hiệu sớm dễ bị nhầm là “mệt bình thường”

Khi đường thở bị hẹp do hen suyễn, viêm do nhiễm trùng hoặc bị tổn thương bởi COPD, quá trình trao đổi oxy trở nên kém hiệu quả. Cơ thể sẽ phản ứng bằng cách buộc chúng ta phải thở nhanh và mạnh hơn.

Bác sĩ Mangla cho biết, một số dấu hiệu có thể gợi ý rằng phổi đang gặp vấn đề gồm:

Ho kéo dài.

Khạc đờm thường xuyên.

Thở khò khè.

Nồng độ oxy trong máu thấp.

Cảm giác tức ngực.

Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát nhiều lần.

“Nếu khó thở đi kèm ho, đờm, thở khò khè hoặc giảm oxy máu, khả năng cao nguyên nhân đến từ bệnh lý phổi chứ không chỉ từ tim”, bác sĩ Mangla nói.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chỉ tập trung vào việc kiểm tra tim mạch mà cần đánh giá cả chức năng phổi. Theo bác sĩ Mangla, những xét nghiệm đơn giản như chụp X-quang ngực và đo chức năng hô hấp (Pulmonary Function Test - PFT) có thể giúp phát hiện sớm bệnh lý phổi tiềm ẩn.

Nên làm gì nếu khó thở khi đang đi bộ?

Bác sĩ Mangla khuyến cáo, khi khó thở ngay lúc đang đi bộ, hãy dừng lại ngay lập tức và nghỉ ngơi. Ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh và tránh tiếp tục vận động gắng sức. Ông cũng khuyến nghị thực hiện kỹ thuật thở có kiểm soát: Hít vào nhẹ nhàng bằng mũi và thở chậm ra bằng miệng - đặc biệt hữu ích với người bị hen suyễn hoặc COPD.

Ngoài ra, người bệnh nên nới lỏng quần áo quanh cổ và ngực, di chuyển đến nơi thông thoáng, sử dụng thuốc hít theo chỉ định của bác sĩ nếu có và tránh tiếp tục vận động cho đến khi triệu chứng cải thiện.

Đặc biệt, cần đi cấp cứu ngay nếu khó thở đi kèm các dấu hiệu sau: Đau ngực, môi hoặc mặt tím tái, thở khò khè nghiêm trọng, lú lẫn hoặc ngất xỉu.

Bảo vệ phổi trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng

Các chuyên gia khuyến cáo nên:

Duy trì vận động thể chất đều đặn.

Tránh hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc.

Kiểm soát các bệnh dị ứng.

Hạn chế tiếp xúc với khói bụi trong nhà.

Duy trì cân nặng hợp lý.

Đi khám nếu các triệu chứng hô hấp kéo dài nhiều tuần.

“Đừng bỏ qua tình trạng khó thở kéo dài. Việc chụp X-quang ngực, đo chức năng hô hấp và thăm khám bác sĩ chuyên khoa hô hấp sớm có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng lâu dài”, bác sĩ Mangla nhấn mạnh.