Bác sĩ nói gì về việc ăn thằn lằn giúp trị hen suyễn?

Hiện nay trên mạng xã hội lan truyền video chia sẻ về kinh nghiệm ăn thằn lằn để trị hen suyễn. Theo đó, tài khoản T.A chia sẻ video cho bé trai ăn một dĩa chứa nhiều con thằn lằn chiên để trị bệnh hen suyễn. Theo chị T.A với trẻ dưới 6 tuổi việc ăn thằn lằn sẽ có tác dụng trị hen suyễn.

Ngoài ra, trên kênh TitTok của mình, chị T.A cũng thường xuyên đăng tải các video chiên thằn lằn. Các video này thu hút hàng triệu lượt xem. Trong phần bình luận nhiều người cũng bày tỏ niềm tin về phương pháp này. Có người còn chia sẻ muốn hiệu quả thì phải cho trẻ nuốt sống luôn không cần chiên.

Thằn lằn được chế biến cho trẻ ăn trị hen suyễn trong một video lan truyền trên mạng xã hội Chụp màn hình

Chưa đủ chứng cứ khoa học

Tiến sĩ - dược sĩ Nguyễn Thành Triết, Phó trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền - Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết thạch sùng (thằn lằn) là loài động vật thường sinh sống ở trên trần, tường của ngôi nhà và hoạt động tích cực vào ban đêm.

Theo dược học cổ truyền, thạch sùng vị mặn, tính hàn, ít độc, có tác dụng bổ phế thận, tốt tinh huyết, chỉ khái định suyễn, an thần, chống co giật... thường được dùng để chữa các chứng bệnh như trúng phong tê liệt (liệt bại do tai biến mạch não), trẻ em kinh phong (co giật), trẻ em cam tích, lao hạch, hen phế quản, ho ra máu, viêm đa khớp dạng thấp, các chứng đau do thần kinh, nấm da...

Tuy nhiên, chúng ta không nên tự ý sử dụng thạch sùng làm thuốc khi chưa được tư vấn đầy đủ của thầy thuốc, bởi một số lý do sau:

Giống như tất cả các loài động vật có xương sống, thạch sùng bị ảnh hưởng bởi một số mầm bệnh, bao gồm cả ký sinh trùng. Thạch sùng bị nhiễm nhiều loại ký sinh trùng bên ngoài và bên trong, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Một số loài thằn lằn nhỏ có chứa độc tố có thể bị nhầm lẫn với thạch sùng, nếu không cẩn thận có thể gây ngộ độc khi sử dụng.

Trong nước bọt và phân của các loài thằn lằn có thể chứa nhiều vi khuẩn, vi nấm, đặc biệt là vi khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng huyết và nguy hiểm đến tính mạng.

Thạch sùng đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái như ăn sinh vật có hại (muỗi, gián...) giúp ích cho con người. Việc sử dụng thạch sùng trong y học cổ truyền cho điều trị hen suyễn mặc dù có ghi nhận theo kinh nghiệm dân gian nhưng đến hiện nay vẫn chưa đủ các chứng cứ khoa học để ủng hộ cho cách điều trị này.