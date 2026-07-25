5 thói quen trước khi ngủ giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn

Ngủ không đủ hoặc ngủ kém trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Vì vậy, xây dựng thói quen ngủ lành mạnh là một cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe, theo tờ Hindustan Times.

Ông Gaurav Minocha, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Max Super Speciality Hospital, Vaishali, Ấn Độ, cho biết ngủ không đủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. Theo thời gian, huyết áp cao còn ảnh hưởng đến nội tiết tố, nhịp tim và chức năng của mạch máu.

Thiếu ngủ thường biểu hiện bằng mắt đỏ hoặc nặng mắt, đau đầu và cảm giác bồn chồn.

Ngủ không đủ hoặc ngủ kém trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Duy trì giờ ngủ và thức dậy cố định

Ông Minocha khuyến khích đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

Lịch ngủ thất thường có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể. Tình trạng này dễ gây mất cân bằng nội tiết và làm tăng phản ứng với căng thẳng.

Khi duy trì giờ ngủ đều đặn, tim và huyết áp sẽ hoạt động ổn định hơn.

Chú trọng chất lượng giấc ngủ

Ngủ nhiều giờ chưa chắc mang lại hiệu quả nếu giấc ngủ không sâu.

Việc thường xuyên thức giấc, ngủ chập chờn hoặc khó ngủ liên tục khiến hệ thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng. Điều này làm tim và mạch máu phải hoạt động nhiều hơn.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ

Việc dùng điện thoại hoặc máy tính vào buổi tối có thể làm giảm quá trình sản xuất melatonin. Đây là hormone giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ.

Ánh sáng xanh từ màn hình cũng làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn.

Tránh ăn quá no, uống rượu và dùng nhiều caffeine trước giờ ngủ

Ăn khuya hoặc sử dụng chất kích thích trước khi ngủ có thể làm rối loạn tiêu hóa và khiến cơ thể khó ngủ ngon.

Rượu có thể gây buồn ngủ lúc đầu nhưng lại làm gián đoạn giấc ngủ sâu trong suốt đêm. Giấc ngủ bị ngắt quãng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Theo dõi các biểu hiện trong khi ngủ

Ông Minocha cho biết ngáy to, có cảm giác nghẹt thở khi ngủ hoặc buồn ngủ nhiều vào ban ngày có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tình trạng này thường xuất hiện cùng với tăng huyết áp khó kiểm soát.

Việc nồng độ oxy giảm nhiều lần trong lúc ngủ sẽ tạo áp lực lớn lên tim và mạch máu. Ngoài ra, ánh sáng phù hợp và âm nhạc nhẹ cũng có thể giúp cải thiện giấc ngủ.

Theo chuyên gia, tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm và không gây dấu hiệu rõ ràng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì giấc ngủ tốt, mỗi người nên kiểm tra huyết áp định kỳ và đi khám nếu thường xuyên ngủ kém.