Sau cữ cà phê mỗi ngày: Huyết áp, mỡ máu và đường huyết thay đổi ra sao?

AHA cho biết không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người. Các chuyên gia cho rằng tác dụng của caffeine phụ thuộc vào lượng tiêu thụ, nguồn gốc và cơ địa người uống, theo tờ Times Of India.

Nghiên cứu cho thấy tác động của cà phê với người này có thể không giống với người khác. Nguyên nhân chính là cà phê không chỉ chứa caffeine mà còn chứa hàng trăm hợp chất khác, bao gồm chất chống oxy hóa và các dưỡng chất thực vật polyphenol.

Cà phê và huyết áp

Đối với huyết áp, nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ tim mạch so với không tiêu thụ. Tuy nhiên, tiêu thụ một lượng rất lớn cà phê có thể gây phản tác dụng - nghĩa là làm tăng nguy cơ tim mạch, so với không tiêu thụ cà phê, mặc dù tác động chính xác đối với mỗi người mỗi khác, theo Times Of India.

Cà phê và mức cholesterol

Không có bằng chứng nhất quán nào cho thấy uống cà phê làm tăng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, cà phê không lọc, như cà phê pha bằng máy ép kiểu Pháp hoặc cà phê đun sôi, có thể làm tăng cholesterol xấu vì chứa các hợp chất tự nhiên diterpenes.

Cà phê và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thói quen uống cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn.

Caffeine có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?

Đây có lẽ là câu hỏi mà hầu hết những người uống cà phê muốn nghe câu trả lời. Theo đánh giá của AHA, bằng chứng khá khả quan: Tiêu thụ cà phê nói chung không ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh động mạch vành - tức không làm tăng cũng không giảm nguy cơ.

Những người uống cà phê thường xuyên cũng có tỷ lệ suy tim thấp hơn so với người không uống.

Về nhịp tim, một trong những phát hiện thú vị là tác dụng của caffeine đối với nhịp tim không hề đơn giản.

Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy thường xuyên uống cà phê chứa caffeine giúp giảm nguy cơ bị rung nhĩ, một trong những rối loạn nhịp tim phổ biến nhất. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy tần suất co bóp tâm thất sớm tăng lên, tức là xuất hiện các nhịp tim bất thường từ buồng tim dưới.

Vì vậy, AHA kêu gọi tiến hành thêm các thử nghiệm để hiểu chính xác caffeine ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như thế nào.