Bác sĩ chỉ ra lượng cà phê uống mỗi ngày mang lại lợi ích cho gan

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa làm việc tại Mỹ, cho biết uống từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp duy trì chức năng gan và giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý về gan.

Cụ thể, cả cà phê thông thường và cà phê khử caffeine đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, theo tờ Hindustan Times.

Uống từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp duy trì chức năng gan Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Cà phê hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gan

Theo ông Sethi, cà phê là một trong những loại đồ uống có lợi nhất cho gan. Theo đó, người uống cà phê thường xuyên giảm tới 44% nguy cơ mắc xơ gan.

Xơ gan là giai đoạn muộn của bệnh gan. Tình trạng này thường xuất hiện sau thời gian dài mắc viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc lạm dụng rượu bia. Khi đó, mô gan bị tổn thương và hình thành sẹo vĩnh viễn.

Cà phê giúp cải thiện men gan

Ông Sethi cho biết việc uống cà phê đều đặn giúp giảm chỉ số ALT (alanine aminotransferase) và AST (aspartate aminotransferase). Đây là 2 men gan quan trọng mà bác sĩ thường sử dụng để đánh giá chức năng gan. Khi các chỉ số này được cải thiện, gan có điều kiện hoạt động ổn định hơn.

Cà phê giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Theo ông Sethi, cà phê đặc biệt có lợi trong việc phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Hiện nay, cứ khoảng 3 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh này.

Cà phê là một trong số ít đồ uống có bằng chứng lâm sàng mạnh mẽ và nhất quán về khả năng bảo vệ gan. Vì vậy, việc duy trì thói quen uống cà phê hợp lý mỗi ngày có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Uống 2 - 3 tách mỗi ngày mang lại lợi ích rõ nhất

Theo ông Sethi, không cần giới hạn ở 1 tách cà phê mỗi ngày nếu cơ thể dung nạp tốt. Lượng từ 2 đến 3 tách mỗi ngày là phù hợp nhất.

Một phân tích tổng hợp trên hơn 400.000 người cho thấy nhóm uống từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày nhận được hiệu quả bảo vệ gan rõ rệt nhất. Uống ít hơn hoặc nhiều hơn chưa cho thấy lợi ích vượt trội so với mức này.

Cà phê khử caffeine vẫn tốt cho gan

Người không muốn sử dụng caffeine vẫn có thể chọn cà phê khử caffeine. Loại cà phê này vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe gan.

Tác dụng bảo vệ gan chủ yếu đến từ các hợp chất polyphenol chứ không chỉ từ caffeine. Theo ghi nhận, người uống cà phê khử caffeine có sự cải thiện men gan tương tự người uống cà phê thông thường.