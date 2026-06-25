Gan nhiễm mỡ có khiến khó giảm cân hơn không?

Trên thực tế, gan nhiễm mỡ không trực tiếp ngăn cản cơ thể giảm cân nhưng có thể tác động gián tiếp. Bản thân lượng mỡ tích tụ trong gan không khiến cơ thể mất khả năng đốt cháy mỡ, trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Gan nhiễm mỡ có thể gián tiếp góp phần gây khó giảm cân ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Người bị gan nhiễm mỡ thường kháng insulin

Tuy nhiên, phần lớn người bị gan nhiễm mỡ cũng đồng thời gặp tình trạng kháng insulin. Đây là một rối loạn khiến các tế bào phản ứng kém với insulin, hoóc môn có nhiệm vụ đưa đường từ máu vào tế bào để tạo năng lượng.

Khi cơ thể kháng insulin, tuyến tụy phải tiết ra nhiều insulin hơn để duy trì đường huyết ổn định. Nồng độ insulin cao kéo dài có thể thúc đẩy quá trình tích trữ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng quanh vùng bụng. Điều này khiến giảm cân trở nên khó khăn hơn, dù người bệnh đã bắt đầu thay đổi chế độ ăn hoặc tăng cường vận động.

Ngoài ra, người bị gan nhiễm mỡ thường có nhiều yếu tố bất lợi khác như béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường loại 2. Chính sự kết hợp của các rối loạn này mới là nguyên nhân chính khiến cân nặng khó giảm hơn.

Giảm cân thành công, gan nhiễm mỡ cũng được cải thiện

Tuy nhiên, nếu giảm cân thành công, tình trạng gan nhiễm mỡ sẽ được cải thiện. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy khi cân nặng giảm, lượng mỡ tích tụ trong gan cũng giảm theo. Điều này giúp cải thiện tình trạng viêm, giảm nguy cơ tổn thương gan tiến triển.

Cụ thể, một nghiên cứu tổng quan trên chuyên san Journal of Hepatology cho thấy ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu, giảm cân giúp giảm mỡ gan và cải thiện men gan. Ngoài ra, người giảm càng nhiều cân nặng thì tình trạng gan cũng được cải thiện càng nhiều.

Theo nhiều hướng dẫn điều trị quốc tế, giảm khoảng 5% trọng lượng cơ thể đã có thể giúp giảm lượng mỡ trong gan. Nếu giảm được từ 7 - 10% cân nặng, người bệnh có thể nhận được những lợi ích rõ rệt hơn đối với sức khỏe gan, chẳng hạn cải thiện tình trạng viêm và làm chậm quá trình xơ hóa.

Quan trọng hơn, khi lượng mỡ trong gan giảm xuống, độ nhạy insulin thường sẽ tốt lên. Điều này giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, kiểm soát đường huyết tốt hơn và hỗ trợ quá trình giảm cân trong tương lai.

Mục tiêu nên là giảm cân bền vững

Nếu bị gan nhiễm mỡ, mục tiêu không nên là giảm cân thật nhanh mà là giảm cân bền vững. Người bệnh nên ưu tiên chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc giàu protein và chất béo lành mạnh. Đồng thời cần hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo và các món ăn chứa nhiều đường.

Bên cạnh chế độ ăn, tập luyện cũng rất quan trọng. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc nâng tạ đều giúp giảm mỡ gan và cải thiện độ nhạy insulin. Thậm chí một số nghiên cứu còn cho thấy việc tập luyện đều đặn vẫn mang lại lợi ích cho gan ngay cả khi cân nặng chưa giảm đáng kể, theo Everyday Health.