Bác sĩ chỉ ra cách tác động của cà phê đen với gan nhiễm mỡ

Ông Chetan Kalal, bác sĩ gan tại Bệnh viện Saifee (Ấn Độ), cho biết việc uống cà phê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Thói quen này cũng góp phần làm chậm tiến triển bệnh ở người đã mắc.

Cà phê giúp giảm nguy cơ xơ hóa gan, tức tình trạng gan bị tổn thương và hình thành sẹo theo thời gian, theo tờ Hindustan Times.

Trong cà phê có các hợp chất chống oxy hóa như axit chlorogenic và caffeine. Những chất này giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Cơ chế bảo vệ gan của cà phê

Trong cà phê có các hợp chất chống oxy hóa như axit chlorogenic và caffeine. Những chất này giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Ông Kalal cho biết các hợp chất trong cà phê giúp tăng cường quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Gan giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa. Nhờ vậy, tác động chống viêm của cà phê góp phần hỗ trợ chức năng gan.

Không thể chỉ dựa vào cà phê để bảo vệ gan

Gan nhiễm mỡ không do rượu hình thành từ lối sống ít vận động, ăn uống thiếu lành mạnh, béo phì và tiểu đường. Những yếu tố này khiến mỡ tích tụ trong gan và gây viêm kéo dài.

Tình trạng này có thể tiến triển thành xơ gan hoặc suy gan nếu không kiểm soát tốt.

Cà phê đen chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Thức uống này không thay thế chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia. Việc thăm khám định kỳ cũng giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ gan.

Cách uống cà phê tốt cho gan

Ông Chetan Kalal khuyến nghị sử dụng cà phê đen không thêm sữa. Cà phê nguyên chất giúp giữ lại các hoạt chất có lợi cho gan.

Các loại cà phê chứa siro, kem tươi hoặc chất tạo ngọt làm tăng nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống khoảng 2 đến 3 tách cà phê đen mỗi ngày.

Những trường hợp nhạy cảm với caffeine, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim, người lo âu, rối loạn giấc ngủ hoặc đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.