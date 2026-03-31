Sức khỏe

Nghiên cứu 460.000 người: Tác dụng bất ngờ từ 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày

Thiên Lan
Thiên Lan
31/03/2026 00:09 GMT+7

Cà phê là thức uống được yêu thích hàng đầu trên thế giới. Không chỉ vậy, nó còn mang lại nhiều lợi ích như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh gan và một số loại ung thư.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Affective Disorders, còn phát hiện thêm một lợi ích tuyệt vời của cà phê - đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, căng thẳng.

Các chuyên gia từ Bệnh viện Zhongshan, Đại học Fudan, Thượng Hải (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 461.586 người tham gia ở độ tuổi trung bình là 57, từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, nhằm tìm hiểu xem liệu tiêu thụ cà phê có thể bảo vệ chống lại các rối loạn tâm trạng và căng thẳng hay không.

Nghiên cứu 460.000 người: Tác dụng bất ngờ từ 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày - Ảnh 1.

Uống cà phê ở mức vừa phải, 2 - 3 tách mỗi ngày, giúp nâng cao tâm trạng, giải tỏa căng thẳng

Ảnh minh họa: AI

Những người tham gia đều có sức khỏe tâm thần tốt khi bắt đầu giai đoạn nghiên cứu, đã báo cáo về lượng cà phê tiêu thụ của mình, được theo dõi trung bình 13,4 năm.

Kết quả đã phát hiện những người uống cà phê ở mức vừa phải, 2 - 3 tách mỗi ngày, được nâng cao tâm trạng, giải tỏa căng thẳng nhiều nhất và có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần thấp nhất, so với những người không uống cà phê hoặc uống nhiều hơn 3 tách, theo trang tin khoa học Science Alert.

Ngược lại, uống từ 5 tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ rối loạn tâm trạng cao hơn.

Đặc biệt, cả cà phê rang xay, cà phê hòa tan và cà phê khử caffeine (decaff) đều có tác dụng và lợi ích cao hơn ở nam giới.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng cà phê chứa nhiều hoạt chất sinh học khác nhau có tác dụng làm dịu tinh thần và chống viêm đối với các mạch máu não điều khiển tâm trạng và căng thẳng.

Các nhà nghiên cứu kết luận dùng lượng cà phê vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe tâm thần, giúp nâng cao tâm trạng. Và 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có thể là con số lý tưởng để giảm nguy cơ lo âu và giảm trầm cảm. Giải pháp đơn giản này có thể mang lại lợi ích cho hàng triệu người trong việc chống lại đại dịch rối loạn sức khỏe tâm thần trên toàn cầu.

Uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày: 'Khắc tinh' bất ngờ của bệnh nguy hiểm

Uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày: 'Khắc tinh' bất ngờ của bệnh nguy hiểm

Cà phê là thức uống phổ biến toàn cầu, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích như giảm nguy cơ tiểu đường, bệnh gan, tăng cường chức năng não và cải thiện tâm trạng.

