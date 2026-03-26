Sức khỏe

Uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày: 'Khắc tinh' bất ngờ của bệnh nguy hiểm

Thiên Lan
26/03/2026 14:29 GMT+7

Cà phê là thức uống phổ biến toàn cầu, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích như giảm nguy cơ tiểu đường, bệnh gan, tăng cường chức năng não và cải thiện tâm trạng.

Giờ đây, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Health, Population, and Nutrition phát hiện thêm một lợi ích tuyệt vời của cà phê: Ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm, xảy ra khi tim ngừng bơm máu nuôi cơ thể, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nhà khoa học từ Đại học Y Quốc gia Ivano-Frankivsk (Ukraine), Bệnh viện chuyên khoa NMC, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Đại học Khoa học và Công nghệ Sudan đã xem xét hệ thống và phân tích gộp các nghiên cứu từ tháng 1.2012 đến tháng 10.2025, với 656.666 người tham gia từ nhiều nước, được theo dõi trong 35 năm.

Trong thời gian nghiên cứu, có 20.646 trường hợp mắc suy tim mới.

Uống 1 - 2 tách cà phê đen không đường mỗi ngày có thể ngừa suy tim

Kết quả đã phát hiện uống 2 - 4 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ suy tim, với mức giảm gần 8%. 

Đáng chú ý, hiệu quả đạt được cao nhất (giảm 12% nguy cơ suy tim) khi uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày.

Tuy nhiên, lợi ích sẽ giảm dần khi uống nhiều hơn 4 tách cà phê mỗi ngày, theo News Medical.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng cả cà phê có chứa caffeine và cà phê khử caffeine (decaf) đều có các tác dụng như nhau. Điều này cho thấy ngoài caffeine, các hợp chất khác trong cà phê như axit chlorogenic và polyphenol, có thể đóng góp vào những lợi ích này thông qua tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, các bằng chứng mới cũng chỉ ra rằng cà phê có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột có lợi.

Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ cà phê vừa phải có thể là cách hay để bảo vệ tim mạch. Lý tưởng nhất là 1 - 2 tách cà phê đen không đường mỗi ngày. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

