Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Uống cà phê trước bữa sáng có lợi gì?

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrition Research vào năm 2020 cho thấy uống cà phê ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể hấp thụ caffeine nhanh hơn do dạ dày chưa có thức ăn. Nhờ đó, cảm giác tỉnh táo và tập trung xuất hiện sớm hơn.

Thói quen này cũng có thể hỗ trợ những người tập thể dục vào sáng sớm. Caffeine giúp tăng hiệu suất vận động và tạo thêm năng lượng cho buổi tập.

Người uống cà phê nên hạn chế thêm nhiều đường vì điều này có thể làm giảm các lợi ích vốn có của thức uống này Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Ngoài ra, cơ thể còn hấp thụ các chất chống oxy hóa có trong cà phê nhanh hơn khi bụng đói.

Tuy nhiên, uống cà phê trước bữa sáng cũng tồn tại một số hạn chế. Caffeine có thể khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó hơn.

Cà phê cũng có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc uống vào buổi sáng như thuốc huyết áp hoặc thuốc điều trị tuyến giáp.

Đối với người mắc hội chứng ruột kích thích, uống cà phê khi bụng đói có thể khiến các triệu chứng ở đường tiêu hóa trở nên khó chịu hơn.

Uống cà phê sau bữa sáng có gì khác biệt?

Ăn sáng trước khi uống cà phê giúp hạn chế nguy cơ tăng đường huyết vào đầu ngày. Thói quen này cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Dù uống sau bữa sáng, cơ thể vẫn nhận được những lợi ích của cà phê. Nghiên cứu trên tạp chí European Heart Journal vào năm 2025 cho thấy những người uống cà phê trong khung giờ từ sáng đến trưa có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim thấp hơn trong vòng 10 năm.

Bên cạnh đó, việc chờ đến sau bữa sáng mới uống cà phê cũng có vài bất tiện. Khi đó tác dụng tỉnh táo của caffeine xuất hiện chậm hơn; lượng axit trong dạ dày tăng cao hơn...

Cách uống cà phê lành mạnh hơn

Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thức uống này giúp giảm viêm, hỗ trợ bảo vệ gan, giảm nguy cơ đột quỵ, tiểu đường loại 2. Cà phê cũng giúp cải thiện sự tập trung khi sử dụng với lượng phù hợp.

Để nhận được lợi ích tối đa, lượng caffeine mỗi ngày không nên vượt quá 400 mg. Người uống cà phê cũng nên hạn chế thêm nhiều đường vì điều này có thể làm giảm các lợi ích vốn có của thức uống này.

Khi mua cà phê tại cửa hàng, nên ưu tiên các lựa chọn ít đường, ít calo, hạn chế kem tươi và các loại siro tạo vị ngọt.