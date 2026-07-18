Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đi đại tiện sau khi uống cà phê, ngay sau ăn: Chuyên gia nói gì?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
Thời điểm đi đại tiện mỗi ngày có thể cho biết đường ruột đang hoạt động bình thường hay đang gặp bất thường. Do đó, việc theo dõi thói quen này giúp phát hiện sớm các vấn đề tiêu hóa.

Đi đại tiện sau khi uống cà phê

Bà Deepsikha Jain, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết đi đại tiện ngay sau khi thức dậy hoặc vào cùng một thời điểm mỗi ngày là dấu hiệu của hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Điều này cho thấy cơ thể duy trì được nhịp đi tiêu tự nhiên.

Ngược lại, nếu chỉ có thể đi đại tiện sau khi uống cà phê đen, cơ thể đang phụ thuộc vào tác dụng kích thích của caffeine.

Bà cho biết cà phê lúc này chỉ kích thích nhu động ruột, chứ không giúp khôi phục nhịp đi tiêu tự nhiên, theo tờ Hindustan Times.

Đi đại tiện sau cà phê, ngay sau ăn: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Nếu chỉ có thể đi đại tiện sau khi uống cà phê đen, cơ thể đang phụ thuộc vào tác dụng kích thích của caffeine

Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ Chat GPT

Đi đại tiện ngay sau bữa ăn

Việc phải vào nhà vệ sinh ngay sau mỗi bữa ăn có thể cho thấy thức ăn di chuyển quá nhanh qua ruột.

Theo bà Jain, tình trạng này có thể khiến cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng kém hoặc là dấu hiệu của một vấn đề tiêu hóa.

Nếu việc phải vào nhà vệ sinh ngay sau mỗi bữa ăn lặp lại thường xuyên, người bệnh nên chú ý theo dõi để đánh giá tình trạng hoạt động của hệ tiêu hóa.

Hai đến 3 ngày mới đi đại tiện 1 lần

Đi đại tiện chỉ 1 lần sau mỗi 2 - 3 ngày là dấu hiệu của táo bón mạn tính.

Theo bà Jain, nguyên nhân có thể xuất phát từ tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hoặc sức khỏe đường ruột suy giảm.

Việc kéo dài khoảng cách giữa các lần đi tiêu cũng cho thấy hệ bài tiết hoạt động không hiệu quả như bình thường.

Chỉ muốn đi vệ sinh khi đến nơi làm việc

Cảm giác buồn đi vệ sinh khi đến nơi làm việc hoặc khi rời khỏi nhà cho thấy căng thẳng đang tác động đến hoạt động của đường ruột nhiều hơn mức bình thường.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ thời điểm đi đại tiện hằng ngày giúp mỗi người theo dõi sức khỏe của mình tốt hơn và sớm nhận biết các dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa.

Duy trì thói quen đi đại tiện đều đặn vào cùng một thời điểm mỗi ngày là dấu hiệu của một nếp sinh hoạt lành mạnh, hệ tiêu hóa hoạt động tốt và đường ruột khỏe mạnh.

Tin liên quan

Tần suất đại tiện tiết lộ điều bí mật trong tim, gan, thận của bạn

Tần suất đại tiện tiết lộ điều bí mật trong tim, gan, thận của bạn

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine đã phát hiện mối tương quan đáng ngạc nhiên giữa tần suất đi đại tiện và chức năng tim, gan và thận.

Khám phá thêm chủ đề

Đi đại tiện sau khi uống cà phê đại tiện ngay sau ăn hệ tiêu hóa Caffeine táo bón căng thẳng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận