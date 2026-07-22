Uống cà phê đá giúp bù nước hay khiến cơ thể thiếu nước?

Theo các chuyên gia, cà phê đá vẫn góp phần bổ sung nước cho cơ thể nếu uống với lượng vừa phải, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Cà phê đá vẫn bổ sung nước

Cà phê chứa caffeine nên có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Chất này có thể làm cơ thể đào thải nhiều nước hơn qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hô hấp.

Theo các chuyên gia, cà phê đá vẫn góp phần bổ sung nước cho cơ thể nếu uống với lượng vừa phải Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Cà phê đá chủ yếu được pha từ nước, khi đá tan còn bổ sung thêm lượng nước cho cơ thể. Vì vậy, thức uống này vẫn góp phần vào tổng lượng nước nạp trong ngày. Tuy nhiên, nước lọc vẫn là lựa chọn bù nước tốt nhất vì không chứa các thành phần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Bản thân cà phê đá được pha chủ yếu từ nước. Khi đá tan, lượng nước trong ly cà phê còn tăng thêm. Vì vậy, thức uống này vẫn đóng góp vào tổng lượng nước cơ thể hấp thu trong ngày. Dù vậy, nước lọc vẫn được khuyến nghị là nguồn bù nước tốt nhất vì không chứa các thành phần khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi nào cà phê dễ làm cơ thể mất nước?

Theo các chuyên gia, caffeine không phải lúc nào cũng gây lợi tiểu. Tác dụng này thường chỉ rõ rệt khi tiêu thụ lượng lớn, nhất là ở người đang thiếu nước, vừa vận động cường độ cao hoặc nhạy cảm với caffeine.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Nutrition vào năm 2017, uống khoảng 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày thường không làm mất cân bằng nước trong cơ thể. Ngược lại, uống từ 4 tách trở lên mỗi ngày có thể tạo tác dụng lợi tiểu rõ rệt hơn.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến nghị người trưởng thành không mang thai hoặc không cho con bú chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày từ mọi nguồn.

Cà phê đá thường dễ uống hơn nên nhiều người có thể tiêu thụ lượng lớn trong thời gian ngắn. Vì vậy, cần chú ý dung tích ly và hàm lượng caffeine để tránh vượt quá giới hạn khuyến nghị.

Chú ý thành phần thêm vào ly cà phê

Cà phê nguyên chất là thức uống ít calo, không chứa chất béo và không có đường. Tuy nhiên, siro tạo hương, chất tạo ngọt, kem béo hoặc kem tươi đánh bông có thể làm tăng lượng đường, calo và chất béo bão hòa.

Để thưởng thức cà phê đá theo cách lành mạnh hơn, nên uống cà phê đen. Ngoài ra, nên chọn nguyên liệu không đường hoặc ít đường.

Bên cạnh đó, cơ thể vẫn cần duy trì lượng nước phù hợp mỗi ngày. Nước tiểu màu vàng nhạt hoặc gần như trong là dấu hiệu cơ thể đã được cung cấp đủ nước.

Người lớn tuổi, người vận động nhiều, sống trong thời tiết nóng hoặc đang sốt, tiêu chảy, nôn ói và đổ nhiều mồ hôi cần bổ sung nhiều nước hơn bình thường.