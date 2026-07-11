Nghiên cứu 13 năm phát hiện thêm lợi ích của cà phê với gan

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y khoa Học thuật Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ) đã thu thập dữ liệu của 354.957 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, trong độ tuổi từ 40 đến 69, không mắc xơ gan hoặc ung thư gan khi bắt đầu nghiên cứu. Các tác giả theo dõi họ trong khoảng 13 năm, ghi nhận các trường hợp mới mắc xơ gan, ung thư gan và tử vong do bệnh gan.

Uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh gan nghiêm trọng Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh gan nghiêm trọng, bao gồm ung thư gan, xơ gan và tử vong do do bệnh gan.

Cụ thể, uống vài tách mỗi ngày mang lại những tác dụng sau cho gan:

Giảm 32% nguy cơ xơ gan.

Giảm 47% nguy cơ ung thư gan.

Giảm 42% nguy cơ tử vong do bệnh về gan.

Mức mỡ gan, sắt trong gan và chỉ số viêm gan đều thấp hơn, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Tác giả nghiên cứu, bác sĩ chuyên khoa gan Hyunseok Kim, phó giáo sư y khoa tại Cedars-Sinai, cho biết điều ngạc nhiên nhất là kết quả này rất nhất quán, cả cà phê chứa hoặc không chứa caffeine, thêm đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo đều mang lại lợi ích.

Theo tiến sĩ Pichamol Jirapinyo, từ Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ, các chất chống oxy hóa và polyphenol trong cà phê có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa, viêm mạn tính, giảm tích tụ chất béo trong gan, giảm hoạt động của các tế bào tạo sẹo và hạn chế sự phát triển của xơ gan.

Uống cà phê thế nào để phát huy tác dụng?

Bác sĩ Hyunseok Kim lưu ý: Muốn phát huy tác dụng của cà phê, cũng nên tránh uống nhiều rượu, duy trì cân nặng vừa phải, tập thể dục và kiểm soát bệnh tiểu đường, cholesterol và huyết áp.

Tiến sĩ Jirapinyo khuyên 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày đều tốt, tuy nhiên không nên quá 4 tách mỗi ngày; nên ưu tiên cà phê không đường hoặc giảm thiểu đường, đặc biệt là người béo phì hoặc có các yếu tố nguy cơ chuyển hóa, theo Everyday Health.