3 việc không nên làm trong 30 phút trước khi đo huyết áp

Dưới đây là những việc nên tránh trong vòng 30 phút trước khi đo huyết áp.

Không nhịn tiểu

Ít người biết rằng nhịn tiểu cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp. Khi bàng quang quá đầy, cơ thể có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng nhẹ, khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn và làm huyết áp tăng tạm thời, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Nếu tự đo huyết áp tại nhà vào buổi sáng, người bệnh nên đo trước khi uống cà phê ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng bàng quang căng có thể làm tăng huyết áp, đặc biệt ở người lớn tuổi. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Korean Journal of Family Medicine cho thấy tình trạng bàng quang căng có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Sau khi đi tiểu, huyết áp tâm thu giảm trung bình 4,2 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 2,8 mmHg. Các tác giả nghiên cứu khuyến cáo nên đi tiểu trước khi đo huyết áp để tránh sai lệch kết quả.

Không uống đồ có caffeine

Nhiều người có thói quen uống một ly cà phê vào buổi sáng rồi mới đo huyết áp. Tuy nhiên, caffeine có thể làm tăng huyết áp trong thời gian ngắn, đặc biệt ở những người ít sử dụng cà phê hoặc nhạy cảm với caffeine.

Caffeine kích thích hệ thần kinh, khiến cơ thể tiết ra adrenaline, loại hoóc môn làm tim đập nhanh hơn và mạch máu co lại. Kết quả là huyết áp tăng tạm thời sau khi uống cà phê, trà đặc hoặc nước tăng lực.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nên tránh các đồ uống chứa caffeine ít nhất 30 phút trước khi đo huyết áp. Nếu đang theo dõi huyết áp tại nhà, tốt nhất nên đo trước khi uống cà phê buổi sáng.

Không để quá căng thẳng, xúc động

Tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp. Khi lo lắng, tức giận hoặc căng thẳng, cơ thể sẽ giải phóng các hoóc môn như adrenaline và cortisol. Những hoóc môn này khiến tim đập nhanh hơn và làm huyết áp tăng tạm thời.

Đây là lý do nhiều người có chỉ số huyết áp cao hơn bình thường khi vừa có cuộc tranh cãi, nhận tin xấu hoặc cảm thấy hồi hộp lúc đến bệnh viện. Một số người còn gặp tình trạng tăng huyết áp áo choàng trắng, tức là huyết áp tăng khi được nhân viên y tế đo nhưng lại bình thường khi kiểm tra tại nhà.

Để có kết quả chính xác hơn, người đo nên ngồi nghỉ trong không gian yên tĩnh ít nhất 5 phút trước khi đo, tránh nói chuyện, làm việc hoặc sử dụng điện thoại trong thời gian này, theo Everyday Health.