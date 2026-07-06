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Sức khỏe

Một ngày nên đo huyết áp mấy lần? Chuyên gia hướng dẫn cách theo dõi đúng

Như Quyên
Như Quyên
Đo huyết áp tại nhà là cách đơn giản giúp phát hiện sớm tăng huyết áp và theo dõi hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn nên đo bao nhiêu lần mỗi ngày để có kết quả chính xác.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), số lần đo huyết áp phụ thuộc vào mục đích theo dõi và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Người bình thường không cần đo quá nhiều

Theo tiến sĩ Luke Laffin, bác sĩ tim mạch tại Mỹ, người có huyết áp ổn định và không mắc bệnh tim mạch không cần đo huyết áp hằng ngày. Chỉ cần kiểm tra định kỳ hoặc theo khuyến cáo của bác sĩ.

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Người có huyết áp ổn định và không mắc bệnh tim mạch không cần đo huyết áp hằng ngày

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Trong khi đó, người mới được chẩn đoán tăng huyết áp, mới thay đổi thuốc hoặc đang theo dõi hiệu quả điều trị nên đo thường xuyên hơn.

Nên đo 2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi tối

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người cần theo dõi huyết áp tại nhà nên đo 2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi tối trong mỗi lần theo dõi. Hai lần đo nên cách nhau khoảng 1 phút, sau đó lấy kết quả trung bình.

Buổi sáng nên đo sau khi thức dậy, đi vệ sinh, trước khi ăn sáng và trước khi uống thuốc hạ huyết áp (nếu có). Buổi tối nên đo trước khi đi ngủ và tránh đo ngay sau bữa ăn, uống rượu hoặc vận động mạnh.

Thông thường, bác sĩ sẽ khuyến nghị thực hiện cách đo này liên tục trong ít nhất 3 đến 7 ngày trước mỗi lần tái khám để có dữ liệu phản ánh chính xác tình trạng huyết áp.

Đo huyết áp đúng cách quan trọng không kém số lần đo

Theo giáo sư Bryan Williams, cựu chủ tịch Hiệp hội Tăng huyết áp Anh, kết quả đo chỉ đáng tin cậy khi thực hiện đúng kỹ thuật.

Trước khi đo, người bệnh nên nghỉ ngơi ít nhất 5 phút, không uống cà phê, hút thuốc hoặc tập thể dục trong vòng 30 phút. Khi đo, cần ngồi tựa lưng vào ghế, đặt 2 chân trên sàn, không bắt chéo chân và để cánh tay ngang mức tim.

Ngoài ra, nên sử dụng máy đo huyết áp bắp tay đã được kiểm định và đo trên cùng một cánh tay mỗi lần để dễ so sánh kết quả.

Khi nào cần đi khám?

Theo AHA, nếu huyết áp tại nhà thường xuyên từ 135/85 mmHg trở lên, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Nếu huyết áp tăng từ 180/120 mmHg trở lên và kèm các triệu chứng như đau ngực, khó thở, đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân, rối loạn thị lực hoặc nói khó, cần đến bệnh viện ngay vì có thể là cơn tăng huyết áp cấp cứu.

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