Chuyên gia: Thời điểm tốt nhất để uống cà phê giúp tăng cường năng lượng

Theo đó, uống cà phê đúng lúc sẽ giúp duy trì năng lượng tốt hơn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ, theo trang sức khỏe Health.

Khi nào cà phê phát huy hiệu quả tốt nhất?

Theo nghiên cứu trên Brain and Neuroscience Advances vào năm 2025, hormone cortisol giúp cơ thể tỉnh táo đạt mức cao khi vừa thức dậy rồi giảm dần vào cuối buổi sáng. Đây là thời điểm caffeine có thể phát huy tác dụng rõ hơn.

Chờ khoảng 90 phút sau khi thức dậy rồi uống cà phê sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng suốt buổi sáng Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ông Michael Breus, nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia về giấc ngủ tại Mỹ, cho biết chờ khoảng 90 phút sau khi thức dậy rồi uống cà phê sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng tốt hơn trong suốt buổi sáng.

Uống cà phê sau bữa sáng cũng giúp hạn chế cảm giác khó chịu ở dạ dày khi bụng còn đói.

Từ khoảng 12 giờ đến 15 giờ cũng là thời điểm phù hợp để bổ sung một ly cà phê. Sau bữa trưa, cơ thể thường xuất hiện cảm giác buồn ngủ. Caffeine lúc này giúp tăng sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung để tiếp tục làm việc. Các chuyên gia lưu ý thời điểm này không phù hợp với người nhạy cảm với caffeine vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Khi nào nên hạn chế uống cà phê?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên uống cà phê sau 15 giờ. Caffeine tồn tại trong cơ thể nhiều giờ nên có thể gây khó ngủ, giảm thời gian ngủ sâu và khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung vào ngày hôm sau.

Ông Breus cho biết cơ thể thường cần từ 6 đến 8 giờ để chuyển hóa caffeine. Vì vậy, ngừng uống cà phê từ khoảng 15 giờ sẽ phù hợp với người đi ngủ vào khoảng 23 giờ.

Đặc biệt, người chuyển hóa caffeine chậm nên ngừng uống cà phê từ giữa trưa để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế cà phê khi đang căng thẳng. Caffeine có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp trong thời gian ngắn, khiến cảm giác lo âu hoặc bồn chồn rõ hơn.

Phụ nữ mang thai cũng nên giới hạn lượng caffeine ở mức không quá 200 mg mỗi ngày.