Uống cà phê đen với chút muối có tốt cho sức khỏe?

Chuyên gia cho biết lợi ích sức khỏe khi uống cà phê thêm ít muối không như những gì được lan truyền, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Muối chỉ giúp cà phê dễ uống hơn

Theo bà Edwina Raj, Trưởng Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế lâm sàng, Bệnh viện Aster CMI (Ấn Độ), việc cho một lượng nhỏ muối vào cà phê đen nhìn chung an toàn đối với người khỏe mạnh.

Bà Edwina Raj cho biết muối có thể làm dịu vị đắng của cà phê, giúp hương vị trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, cách làm này không làm tăng đáng kể các lợi ích vốn có của cà phê.

Nhiều người có thói quen thêm chút muối vào cà phê khi uống. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh những lợi ích của thói quen này Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Cà phê vốn chứa các chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất có lợi. Khi sử dụng ở mức vừa phải, thức uống này có thể hỗ trợ sự tỉnh táo và sức khỏe tổng thể.

Một số quan điểm cho rằng thêm muối trong cà phê giúp cơ thể giữ nước tốt hơn, giảm độ axit hoặc bổ sung khoáng chất. Tuy nhiên, bà Raj cho biết hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh những lợi ích này.

Uống cà phê đen pha muối có tốt cho sức khỏe không?

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Endocrinology vào năm 2013 cho thấy người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn người không uống. Nghiên cứu cũng ghi nhận cà phê giúp giảm tình trạng tăng đường huyết và hỗ trợ độ nhạy insulin.

Dù vậy, bà Raj nhấn mạnh rằng lợi ích này đến từ bản thân cà phê chứ không phải từ lượng muối được thêm vào.

Những người bị tăng huyết áp, bệnh tim hoặc bệnh thận cần thận trọng với thói quen uống cà phê thêm muối. Nhóm này thường phải kiểm soát lượng natri trong khẩu phần ăn hằng ngày. Việc tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Uống cà phê đen với muối có gây hại cho sức khỏe không?

Theo bà Raj, người thường cảm thấy khó chịu ở dạ dày sau khi uống cà phê nên giảm lượng caffeine, tránh uống khi bụng đói hoặc chọn loại cà phê có độ axit thấp hơn. Những cách này hiệu quả hơn việc thêm muối vào cà phê.

Bà cũng cho biết tác động của cà phê đối với sức khỏe phụ thuộc chủ yếu vào lượng tiêu thụ, khả năng dung nạp caffeine của từng người và lối sống tổng thể.

Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống cà phê đen mỗi ngày. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều có thể gây lo âu, mất ngủ, tim đập nhanh hoặc khó chịu tiêu hóa.

Thỉnh thoảng thêm một ít muối vào cà phê thường không gây hại. Dù vậy, việc duy trì thói quen này mỗi ngày có thể làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể, nhất là khi khẩu phần ăn đã chứa nhiều muối.