Sáng ly cà phê đặc, trưa cốc chanh đường: Lợi hay hại cho sức khỏe?

Trả lời cho vấn đề này, các bác sĩ cho biết với người trưởng thành khỏe mạnh, một ly cà phê buổi sáng hoặc một ly nước chanh pha loãng không phải là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, mọi người cần sử dụng đúng cách và để ý liều lượng tiêu thụ trong ngày, nhất là ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Những sai lầm khiến cà phê, nước chanh phản tác dụng

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết nhiều người đang sử dụng cà phê và nước chanh theo cách chưa phù hợp, đặc biệt vào những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài. Các sai lầm thường gặp làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe gồm:

Người lớn tuổi hoặc có bệnh nền nên sử dụng cà phê ở mức vừa phải, hạn chế thêm quá nhiều đường hoặc sữa đặc ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

Uống cà phê thay cho bữa sáng: Nhiều người có thói quen chỉ uống cà phê vào buổi sáng lúc bụng rỗng rồi bắt đầu làm việc. Điều này không chỉ khiến cơ thể thiếu năng lượng mà còn dễ gây cồn cào, khó chịu vùng thượng vị.

Ngoài ra, caffeine có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tim đập nhanh, tăng cảm giác hồi hộp, bồn chồn. Với người tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt hoặc mắc bệnh tim mạch, huyết áp có thể tăng tạm thời sau khi uống cà phê.

Cho rằng càng uống nhiều nước chanh càng tốt: Không ít người uống nhiều nước chanh đặc mỗi ngày với hy vọng “thanh lọc cơ thể” hoặc “giảm mỡ máu”. Tuy nhiên, lượng axit cao có thể gây khó chịu cho người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc mắc bệnh dạ dày. Đặc biệt, nếu pha nhiều đường, thức uống này còn làm đường huyết tăng nhanh và cung cấp nhiều năng lượng rỗng, ít giá trị dinh dưỡng.

Bổ sung quá nhiều đường: Đây có lẽ là thói quen phổ biến nhất. Một ly nước chanh hoặc trà đá có thể trở thành một loại nước ngọt thực sự nếu được pha với lượng đường lớn.

Theo bác sĩ Phong, trong những ngày nắng nóng, nhu cầu quan trọng nhất của cơ thể vẫn là bù đủ nước. Nếu một người uống nhiều cà phê nhưng uống ít nước lọc, hoặc chỉ dùng nước chanh ngọt thay nước uống hằng ngày, nguy cơ mất cân bằng dịch vẫn có thể xảy ra.

Uống nước chanh để thưởng thức, không phải để chữa bách bệnh

Theo bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, nước chanh không phải là thuốc điều trị bệnh. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy uống nước chanh có thể điều trị tăng huyết áp, làm giảm mỡ máu một cách đáng kể hoặc thậm chí là “chữa ung thư” như nhiều người lan truyền.

Nước chanh vốn có nhiều lợi ích, nhưng không nên xem là thần dược trị bách bệnh và cần uống đúng cách, đúng thời điểm để hỗ trợ tốt cho sức khỏe ẢNH: NHƯ QUYÊN

Một số nghiên cứu ghi nhận các lợi ích nhất định của trái cây họ cam quýt đối với sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc uống nước chanh mỗi sáng có thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh đã được chứng minh hiệu quả.

Do đó, bác sĩ Dung khuyên người dân nên xem nước chanh là một thức uống có thể góp phần làm đa dạng chế độ ăn uống, thay vì kỳ vọng đây là một phương pháp điều trị bệnh.

“Nước chanh là một thức uống tốt vì chứa vitamin C và một số hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, từ đó suy luận rằng nước chanh có thể điều trị tăng huyết áp, giảm mỡ máu hay phòng ngừa ung thư là một ‘bước nhảy’ quá xa so với bằng chứng khoa học hiện có. Nếu một người tăng huyết áp vẫn ăn mặn, ít vận động nhưng lại kỳ vọng chỉ cần uống nước chanh mỗi sáng là kiểm soát được bệnh thì đó là một nhận định không đúng”, bác sĩ Thanh Phong nói thêm.

Lời khuyên sử dụng cà phê, nước chanh an toàn

Các bác sĩ đưa ra một số lời khuyên sau khi sử dụng cà phê hoặc nước chanh, đặc biệt ở trung niên, cao tuổi hoặc có bệnh nền:

Hạn chế uống cà phê khi bụng đói, tránh uống quá muộn vào buổi chiều hoặc buổi tối vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Với nước chanh, có thể sử dụng như một thức uống giải khát nhưng nên pha loãng, hạn chế thêm đường. Người có bệnh lý về dạ dày nên thận trọng khi sử dụng.

Không dùng cà phê, nước chanh hay trà đá để thay thế nước lọc. Trong thời tiết nắng nóng, nước lọc vẫn là nguồn bù nước quan trọng nhất cho cơ thể.