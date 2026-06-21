4 cơ quan dễ tổn thương nhất khi huyết áp cao kéo dài

Những cơ quan dễ bị ảnh hưởng nhất khi huyết áp tăng cao trong thời gian dài gồm:

Tim chịu gánh nặng lớn

Tim là cơ quan bị ảnh hưởng trực tiếp khi huyết áp tăng cao. Tim có chức năng bơm máu. Khi áp lực trong mạch máu tăng lên, tim buộc phải hoạt động mạnh hơn để đưa máu đi khắp cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trong giai đoạn đầu, cơ tim có thể dày lên để thích nghi với áp lực gia tăng. Tuy nhiên, sự thích nghi này không phải lúc nào cũng có lợi. Khi thành cơ tim trở nên quá dày, tim sẽ khó giãn nở và bơm máu hiệu quả như trước. Lâu dần, người bệnh có nguy cơ suy tim, xuất hiện các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi hoặc phù chân.

Nhiều cơ quan trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng xấu khi huyết áp cao kéo dài Ảnh minh họa: AI

Não tăng nguy cơ đột quỵ

Não cần được cung cấp máu liên tục để duy trì hoạt động. Khi huyết áp tăng, các mạch máu não phải chịu áp lực lớn hơn bình thường, khiến chúng dễ bị tổn thương.

Nếu tình trạng này kéo dài, thành mạch có thể dày lên, cứng lại hoặc hình thành các mảng xơ vữa. Nếu một mạch máu não bị tắc nghẽn, máu sẽ không thể đến nuôi một phần não, dẫn đến đột quỵ thiếu máu não. Trong trường hợp áp lực quá cao làm vỡ mạch máu, người bệnh có thể bị xuất huyết não, một dạng đột quỵ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao.

Thận tổn thương âm thầm

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải trong cơ thể. Để thực hiện chức năng này, thận cần một mạng lưới mạch máu rất nhỏ và tinh vi.

Khi huyết áp tăng cao trong thời gian dài, các mạch máu bên trong thận có thể bị hư hại. Khi đó, thành mạch máu sẽ dày lên, bên trong hẹp lại, khiến lượng máu đến thận giảm dần. Hậu quả là khả năng lọc chất thải của thận suy giảm và dẫn đến bệnh thận mạn tính, bác sĩ chuyên khoa thận Randy Luciano thuộc hệ thống y khoa Yale Medicine (Mỹ) cho biết.

Điều đáng chú ý là tổn thương thận thường không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi xét nghiệm thấy protein trong nước tiểu hoặc khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Nếu huyết áp tiếp tục không được kiểm soát, nguy cơ tiến triển thành bệnh thận mạn tính hoặc suy thận sẽ tăng lên.

Ngoài ra, bệnh thận và huyết áp cao còn tạo thành một vòng luẩn quẩn. Huyết áp cao làm tổn thương thận, trong khi thận suy yếu lại khiến huyết áp càng khó kiểm soát hơn.

Mắt phản ánh tình trạng mạch máu

Mắt là một trong những cơ quan hiếm hoi cho phép bác sĩ quan sát trực tiếp mạch máu mà không cần can thiệp phẫu thuật. Vì vậy, những thay đổi ở mắt thường phản ánh khá rõ mức độ ảnh hưởng của huyết áp cao lên cơ thể.

Khi huyết áp tăng kéo dài, các mạch máu nhỏ ở võng mạc có thể bị co hẹp, dày lên hoặc mất tính đàn hồi. Trong những trường hợp nặng hơn, mạch máu có thể bị rò rỉ hoặc xuất huyết, ảnh hưởng đến thị lực.

Người bệnh sẽ gặp các biểu hiện như nhìn mờ, nhìn đôi hoặc giảm thị lực thoáng qua. Tuy nhiên, không ít trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi tổn thương đã tiến triển khá xa, theo Medical News Today.