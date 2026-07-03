Chuối hay bơ: Loại trái nào tốt hơn cho huyết áp?

Khi cơ thể nạp đủ kali, thận sẽ đào thải natri hiệu quả hơn qua nước tiểu. Điều này giúp giảm tác động lên huyết áp của muối, vốn rất giàu natri, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cả chuối và bơ đều có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp ở người bị huyết áp cao ẢNH: AI

Bên cạnh đó, kali còn giúp thành mạch máu giãn ra, nhờ vậy máu lưu thông dễ dàng hơn và góp phần giảm huyết áp. Chuối là một trong những loại trái cây được nhắc đến nhiều nhất nhờ hàm lượng kali tự nhiên cao.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 420 - 450 mg kali, đồng thời cung cấp chất xơ, vitamin B6 và vitamin C. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Kali: Bơ nhỉnh hơn chuối

Nếu chỉ xét về lượng kali, bơ nhỉnh hơn chuối. Một quả bơ cỡ trung bình có thể cung cấp gần 1.000 mg kali. Ngoài ra, bơ còn giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, magiê, folate và vitamin E. Đây đều là những dưỡng chất được đánh giá có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Điểm nổi bật nhất của bơ là hàm lượng chất béo lành mạnh. Khác với chất béo có hại trong các món nhiều dầu mỡ, chất béo không bão hòa đơn trong bơ có thể giúp cải thiện cholesterol máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san British Journal of Nutrition cho thấy ở những phụ nữ ăn khoảng từ 2,5 trái bơ mỗi tuần trở lên, nguy cơ bị huyết áp cao của họ thấp hơn khoảng 17% so với những người không ăn bơ.

Nếu chỉ so sánh về thành phần dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, bơ có phần chiếm ưu thế hơn nhờ chứa nhiều kali, chất xơ, magiê và chất béo có lợi. Đây đều là những yếu tố có thể góp phần kiểm soát huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chuối ít calo hơn bơ

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bơ luôn là lựa chọn tốt hơn chuối. Chuối có nhiều ưu điểm như ít calo hơn, giá rẻ, dễ bảo quản, dễ mang theo và phù hợp với hầu hết mọi người.

Nếu cần một bữa phụ nhanh gọn, dễ mang theo hoặc muốn bổ sung năng lượng trước khi tập luyện, chuối là lựa chọn rất phù hợp. Chuối cũng thích hợp với người muốn có một món ăn nhẹ ít calo.

Bên cạnh đó, người bị huyết áp cao cũng nên giảm lượng muối trong chế độ ăn. Kali chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được kết hợp với chế độ ăn ít natri, cơ thể có cân nặng hợp lý và tập luyện đều đặn.

Đối với đa số người khỏe mạnh, chuối và bơ đều là những loại trái cây bổ dưỡng. Tuy nhiên, một số người không nên tự ý tăng lượng kali nạp vào. Đó là những người mắc bệnh thận mạn tính, suy thận hoặc đang lọc máu. Chức năng đào thải kali khỏi cơ thể của nhóm này đã suy yếu. Nếu lượng kali trong máu tăng quá cao, nguy cơ rối loạn nhịp tim có thể xuất hiện. Ngoài ra, một số thuốc điều trị huyết áp cao hoặc suy tim cũng có thể làm tăng kali máu, theo Healthline.