Muốn mạch máu khỏe, phòng đột quỵ: Bác sĩ khuyên làm 5 điều này

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), phần lớn các trường hợp đột quỵ liên quan đến những yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa được, như tăng huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường, hút thuốc lá và lối sống ít vận động.

Tiến sĩ Mitchell S.V. Elkind, chuyên gia thần kinh học, cựu Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), cho biết điều quan trọng nhất để phòng đột quỵ là bảo vệ sức khỏe của hệ mạch máu. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì lâu dài trong lối sống có thể tạo ra khác biệt lớn.

Người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp định kỳ, hạn chế ăn mặn, duy trì cân nặng hợp lý Ảnh: P.H tạo từ AI

Kiểm soát huyết áp là ưu tiên hàng đầu

Theo AHA và Hiệp hội Đột quỵ Mỹ (ASA), tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ lớn nhất của đột quỵ.

Khi huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian dài, thành mạch máu dễ bị tổn thương, xơ cứng và hẹp, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch não.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp định kỳ, hạn chế ăn mặn, duy trì cân nặng hợp lý và dùng thuốc theo chỉ định nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp.

Ăn uống theo chế độ tốt cho tim mạch

Tiến sĩ Frank Hu, giáo sư Dinh dưỡng và Dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cho biết chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và hạt giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch cũng như đột quỵ.

Ngược lại, nên hạn chế thịt chế biến sẵn, đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày để giảm nguy cơ tăng huyết áp và các biến cố tim mạch.

Vận động đều đặn

Hoạt động thể chất giúp cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, tăng tuần hoàn máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, cholesterol, béo phì và tiểu đường.

Theo AHA, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội.

Ngay cả việc đi bộ 20 - 30 phút mỗi ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch.

Bỏ thuốc lá và ngủ đủ giấc

Khói thuốc lá làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng cũng liên quan đến tăng huyết áp, béo phì và rối loạn chuyển hóa.

AHA khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi đêm để bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Kiểm soát đường huyết và cholesterol

Tiểu đường và cholesterol LDL cao đều làm tăng tốc quá trình xơ vữa động mạch, khiến lòng mạch hẹp dần và tăng nguy cơ tắc mạch não.

Vì vậy, người có các yếu tố nguy cơ nên khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra đường huyết, mỡ máu và tuân thủ điều trị nếu có chỉ định của bác sĩ.

Theo WHO, khoảng 80% các trường hợp đột quỵ sớm có thể phòng ngừa nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và duy trì lối sống lành mạnh. Bảo vệ mạch máu ngay từ hôm nay không chỉ giúp giảm nguy cơ đột quỵ mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh tim mạch nguy hiểm khác.