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Sức khỏe

Lợi ích không ngờ của việc đi bộ ngắn sau bữa ăn tối

Hồng Sơn
Hồng Sơn
Đi bộ ngắn sau bữa tối có thể giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm sự tăng đường huyết đột biến và hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Hầu hết mọi người ăn tối xong chọn nằm nghỉ ngơi, lướt điện thoại hoặc chuẩn bị đi ngủ.Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết thói quen đi bộ ngắn sau bữa tối có thể tạo ra lợi ích thực sự đối với sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là một số lợi ích nổi bật của việc đi bộ ngắn sau bữa ăn, theo đài NDTV (Ấn Độ).

Lợi ích không ngờ của việc đi bộ ngắn sau bữa ăn tối - Ảnh 1.

Đi bộ kích thích nhu động ruột, có thể giúp hạn chế đầy hơi, ít trào ngược axit và ít táo bón hơn

Ảnh: P.H tạo từ AI

Giúp dạ dày tiêu hóa nhanh hơn

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên khoa tiêu hóa, làm việc tại Ấn Độ, đi bộ sau bữa ăn "tăng tốc độ làm rỗng dạ dày". Nói một cách đơn giản, nó giúp thức ăn di chuyển qua dạ dày hiệu quả hơn.

Ông giải thích rằng đi bộ ngắn kích thích nhu động ruột, có thể giúp hạn chế đầy hơi, ít trào ngược axit và ít táo bón hơn. Đi bộ nhẹ nhàng cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà không gây thêm căng thẳng cho cơ thể.

Giảm tăng đường huyết đột biến

Bác sĩ Sethi cho biết việc đi bộ 10 phút sau khi ăn cũng có thể làm giảm sự tăng đường huyết so với việc ngồi xuống nghỉ ngơi ngay sau bữa ăn. Nguyên nhân của điều này là do cơ bắp của chúng ta sử dụng một phần glucose từ bữa ăn khi chúng ta đi bộ, giúp cơ thể quản lý lượng glucose này hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Theo một nghiên cứu năm 2025 được công bố trên tạp chí Age and Ageing cho thấy chỉ cần 5 phút đi bộ mỗi ngày là đủ để cải thiện sức khỏe não bộ.

Ngoài ra, theo trang tin National Geographic, vận động trong trạng thái phục hồi sau bữa ăn cũng làm tăng lưu lượng máu đến các cơ quan tiêu hóa và hỗ trợ khả năng cảm nhận của não bộ về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, bác sĩ Sethi cho rằng mọi người thường bỏ qua thói quen đi bộ sau bữa ăn tối, dù nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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