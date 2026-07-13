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Sức khỏe

Đi bộ thể dục: Tuổi 50 nên đi bao lâu mỗi ngày để khỏe mạnh?

Thiên Lan
Thiên Lan
Đi bộ là một trong những cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt sau tuổi 50. Đây là bài tập tim mạch tác động thấp giúp kiểm soát cân nặng, giữ thăng bằng, đồng thời giảm nguy cơ tăng huyết áp và tiểu đường.

Tiến sĩ Reuben Chen, bác sĩ y học Thể thao, chuyên gia về tuổi thọ, đang làm việc tại Mỹ, cho biết đi bộ là bài tập tác động thấp, thân thiện với khớp, giúp chống lại tình trạng mất cơ, giảm mật độ xương và nguy cơ tim mạch do tuổi tác. Theo ông, đi bộ còn cải thiện đáng kể khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động - vốn rất quan trọng để phòng ngừa té ngã ở người lớn tuổi.

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Đi bộ là một trong những cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Vậy sau tuổi 50 nên đi bộ bao lâu mỗi ngày?

Tiến sĩ Chen khuyến nghị mục tiêu là 30 phút đi bộ mỗi ngày. Thời gian này không nhất thiết phải liên tục mà có thể chia thành các lần đi bộ ngắn 10 - 15 phút, 2 - 3 lần mỗi ngày, theo trang tin Parade.

Ông nhấn mạnh rằng duy trì đều đặn là quan trọng nhất, và ngay cả bắt đầu với 20 phút đi bộ mỗi ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể.

Chuyên gia Cassondra Housek, huấn luyện viên cá nhân đang làm việc tại Mỹ, cũng đồng tình rằng 30 phút là mức tối thiểu lý tưởng. Theo cô, bất kỳ thời lượng đi bộ nào cũng có lợi, nhưng đi bộ lâu hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích về thể lực hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính đáng kể.

Về sức khỏe tinh thần, chuyên gia Housek cho biết đi bộ giúp cơ thể giải phóng hoóc môn hạnh phúc endorphin và giảm hoóc môn căng thẳng cortisol, từ đó giảm lo âu, cải thiện tâm trạng, đặc biệt là khi đi bộ ngoài trời.

Người mới bắt đầu hoặc người viêm khớp, bệnh tim nên bắt đầu đi bộ với 10 - 15 phút ở tốc độ thoải mái và tăng dần đến 30 phút mỗi ngày, theo Parade.

Với người có thể lực tốt, tiến sĩ Chen khuyên có thể đi bộ 45 - 60 phút mỗi ngày, có thể kết hợp đường dốc hoặc xen kẽ với đi bộ nhanh để tăng lợi ích. Ông cũng khuyến nghị tăng cường độ từ từ, lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có vấn đề về tim hoặc khớp.

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