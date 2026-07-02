Đi bộ ngay sau khi ăn cơm xong có lợi hay hại cho sức khỏe?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết thói quen đi bộ ngay sau bữa ăn để "tiêu cơm" là một con dao hai lưỡi. Dưới góc độ sinh lý học và y khoa, việc này có thể mang lại lợi ích về mặt chuyển hóa nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho hệ tiêu hóa nếu thực hiện sai cách (như đi bộ nhanh, tập cường độ cao ngay khi vừa đặt bát đũa xuống). Dưới đây là phân tích chi tiết về tác động sinh lý của thói quen này và các khuyến cáo cụ thể.

Tác động tiêu cực đến tiêu hóa, cơ bắp, tuần hoàn

Sau khi ăn no, cơ thể ưu tiên đưa máu đến dạ dày và ruột để tiêu hóa thức ăn. Nếu vận động mạnh hoặc đi bộ nhanh ngay lúc này, máu sẽ phải chuyển bớt sang cơ bắp, làm quá trình tiêu hóa chậm lại, dễ gây đầy hơi, khó tiêu và tăng nguy cơ trào ngược dạ dày với các triệu chứng như ợ chua, ợ nóng.

Khi vừa ăn no, máu ưu tiên cho cơ quan nội tạng. Nếu ép cơ bắp hoạt động mạnh lúc này, cơ bắp sẽ không nhận được lượng máu và oxy tối ưu nhất, dẫn đến hiệu suất vận động kém, nhanh mệt mỏi, thậm chí dễ bị chuột rút.

Hệ quả là trái tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu đồng thời đến cả hệ tiêu hóa và hệ cơ xương khớp. Với người lớn tuổi có nền tảng tim mạch yếu, điều này có thể gây ra cảm giác mệt mỏi, đánh trống ngực hoặc hụt hơi.

Vận động mạnh hoặc đi bộ nhanh ngay sau khi ăn có thể gây hại hệ tiêu hóa, tim mạch ẢNH: L.C TẠO BỞI Gemini

Tác động tích cực lên đường huyết

Dù đi bộ nhanh ngay sau khi ăn là có hại, nhưng việc đi bộ nhẹ nhàng lại mang đến một lợi ích rất lớn về mặt chuyển hóa:

Khi đi bộ chậm rãi, các cơ bắp đang hoạt động sẽ tiêu thụ ngay lượng glucose vừa được hấp thu vào máu từ bữa ăn mà không cần tới quá nhiều sự can thiệp của insulin. Điều này giúp làm phẳng đường cong đường huyết, rất có lợi cho người lớn tuổi trong việc phòng ngừa và kiểm soát tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2.

Cần phân biệt rõ giữa đi dạo và đi bộ tập thể dục

"Để tận dụng được lợi ích kiểm soát đường huyết mà không làm hại dạ dày, cần tuân thủ nguyên tắc về thời điểm và cường độ. Đi dạo thư giãn sẽ tốt nếu bước đi chậm rãi, nhịp thở bình thường, có thể vừa đi vừa nói chuyện thoải mái, không đổ mồ hôi. Đi bộ tập thể dục sẽ có hại nếu làm ngay sau ăn như bước nhanh, đánh tay mạnh, nhịp tim tăng, nhịp thở gấp, đổ mồ hôi", bác sĩ Anh chia sẻ.

Đi dạo thư giãn sau bữa ăn sẽ tốt nếu bước đi chậm rãi, nhịp thở bình thường ẢNH: L.C TẠO BỞI Gemini

Nên làm gì ngay sau khi ăn

Sau khi ăn chỉ nên ngồi nghỉ ngơi hoặc đi lại rất nhẹ nhàng trong nhà để dọn dẹp bát đĩa. Không nằm ngay để tránh trào ngược.

Sau ăn 15 - 30 phút: Có thể bắt đầu đi dạo nhẹ nhàng (strolling) khoảng 10 - 15 phút để giúp điều hòa đường huyết.

Sau ăn 1 đến 2 tiếng: Đây mới là thời điểm lý tưởng cho các bài tập thể dục thực sự, bao gồm đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc đạp xe, vì lúc này phần lớn thức ăn đã được tiêu hóa và di chuyển khỏi dạ dày xuống ruột non.

"Lời khuyên đi bộ để tiêu cơm chỉ đúng nếu đó là những bước đi dạo cực kỳ chậm rãi. Nếu có ý định tập thể dục nghiêm túc để rèn luyện sức khỏe, hãy để dạ dày có ít nhất 1 giờ đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ của nó", bác sĩ nhận định.