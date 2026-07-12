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Sức khỏe

Nghiên cứu: Cách đi bộ chỉ 5 phút tốt cho người ngồi nhiều

Thiên Lan
Thiên Lan
Ngồi lâu làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe. Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine đã tìm ra cách giúp giảm tác hại của việc ngồi quá lâu.

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Columbia University ở New York (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của hơn 11.000 người tham gia. Trong 14 ngày liên tiếp, người tham gia được yêu cầu đi bộ 5 phút sau mỗi 30, 60 hoặc 120 phút ngồi làm việc liên tục. Cuối mỗi ngày, họ báo cáo về sự thay đổi tâm trạng, mệt mỏi và hiệu suất làm việc vào lúc 20 giờ.

Ngoài ra, 1.200 người trong số những người tham gia là những người làm việc toàn thời gian sẽ báo cáo sự thay đổi trên vào 5 thời điểm mỗi ngày, vào lúc 9 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 18 giờ và 21 giờ, để xem tác động tức thời của những lần nghỉ vận động này.

Nghiên cứu: Cách đi bộ chỉ 5 phút là 'cứu tinh' cho người ngồi nhiều - Ảnh 1.

Đi bộ 5 phút sau mỗi 60 phút ngồi có thể giúp giảm mệt mỏi, cải thiện tâm trạng

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ít mệt mỏi, giảm tâm trạng tiêu cực 

Kết quả cho thấy người tham gia ít mệt mỏi hơn và giảm tâm trạng tiêu cực so với trước khi bắt đầu nghiên cứu. Cách đi bộ nào cũng giúp nâng cao tâm trạng tích cực, và số lần nghỉ càng nhiều thì các chỉ số này càng cải thiện.

Kết quả cho thấy đi bộ 5 phút sau mỗi 120 phút ngồi là phương án dễ áp dụng nhất trong thực tế nhưng mang lại hiệu quả cải thiện mệt mỏi thấp nhất. Ngược lại, đi bộ 5 phút sau mỗi 30 phút ngồi giúp cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi rõ rệt hơn, song nhiều người khó duy trì thói quen này trong thời gian dài.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu xác định phương án tối ưu là đứng dậy đi bộ 5 phút sau mỗi 60 phút ngồi. Khoảng nghỉ này vừa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện năng lượng và tâm trạng, vừa đủ thực tế để hầu hết mọi người có thể duy trì đều đặn mỗi ngày, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Giáo sư - tiến sĩ Keith Diaz, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các hướng dẫn hiện nay chỉ khuyến nghị "ngồi ít hơn, vận động nhiều hơn", nhưng chưa đưa ra mục tiêu cụ thể. Ông cho biết nghiên cứu đã cung cấp mục tiêu thực tế để giảm bớt tác hại của việc ngồi lâu.

Theo tiến sĩ Diaz, ngồi liên tục thời gian dài khiến lưu lượng máu đến não giảm, não nhận ít oxy hơn và dễ gây mệt mỏi. Việc nghỉ giải lao, đứng lên vận động thường xuyên giúp duy trì lưu lượng máu đến não. Đồng thời, khi cơ bắp co bóp, chúng giải phóng chất myokines, có thể kích hoạt các phản ứng sinh học tác động tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng chỉ cần đi bộ 5 phút sau mỗi 60 phút ngồi là thói quen đơn giản, thực tế và có thể giúp giảm mệt mỏi, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe cho người phải ngồi nhiều mỗi ngày.

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