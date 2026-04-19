5 sai lầm trước khi ngủ khiến bạn mệt mỏi hơn vào sáng hôm sau

Dán mắt vào điện thoại đến sát giờ ngủ

Ánh sáng xanh từ màn hình có thể ức chế hormone melatonin - yếu tố giúp cơ thể buồn ngủ. Việc sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối có thể khiến bạn khó ngủ và ngủ không sâu, theo Cleveland Clinic.

Tiến sĩ Phyllis Zee, chuyên gia y học giấc ngủ tại Đại học Northwestern (Mỹ), cho biết ánh sáng xanh còn làm chậm “đồng hồ sinh học”, khiến cơ thể khó bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Ăn khuya hoặc ăn quá no

Nhiều người có thói quen ăn tối muộn hoặc ăn thêm trước khi ngủ, nhưng điều này khiến hệ tiêu hóa phải làm việc suốt đêm.

Ăn sát giờ ngủ có thể gây khó ngủ, trào ngược dạ dày và gián đoạn giấc ngủ, theo Mayo Clinic.

Uống cà phê hoặc trà vào buổi tối

Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ, làm bạn tỉnh táo dù đã lên giường.

Các chuyên gia từ Sleep Foundation khuyến nghị nên tránh caffeine ít nhất 6 giờ trước khi ngủ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Mang căng thẳng lên giường ngủ

Suy nghĩ quá nhiều, lo lắng công việc hay cuộc sống khiến não bộ luôn “hoạt động”, khó thư giãn.

Giáo sư Matthew Walker, chuyên gia thần kinh học và giấc ngủ (Anh), cho biết stress làm tăng hormone cortisol, từ đó cản trở quá trình đi vào giấc ngủ tự nhiên.

Tập thể dục cường độ cao sát giờ ngủ

Tập luyện buổi tối là tốt, nhưng nếu quá gần giờ ngủ, cơ thể vẫn trong trạng thái kích thích. Vận động mạnh trước khi ngủ có thể làm tăng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, khiến bạn khó ngủ hơn.

Làm gì để ngủ ngon hơn mỗi đêm?

Tắt thiết bị điện tử trước khi ngủ 30 - 60 phút.

Ăn tối sớm và nhẹ.

Giữ không gian ngủ yên tĩnh, mát mẻ.

Thư giãn bằng hít thở sâu hoặc đọc sách.

Những sai lầm nhỏ trước khi ngủ có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe lâu dài. Điều chỉnh thói quen buổi tối không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn cải thiện tinh thần và năng lượng cho ngày hôm sau.