Bác sĩ: Đánh răng trước khi ngủ quan trọng hơn bạn tưởng

Nhiều người chỉ duy trì thói quen đánh răng vào buổi sáng sau khi thức dậy. Cách làm này giúp hơi thở thơm mát và giữ vệ sinh trong ngày. Tuy nhiên, việc chỉ đánh răng 1 lần mỗi ngày có thể gây hại cho răng miệng và sức khỏe tổng thể, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Ông Harsh Pathak, chuyên gia phẫu thuật răng - hàm - mặt, Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), chỉ ra rằng đánh răng trước khi ngủ mới là bước quan trọng hơn để bảo vệ răng.

Ban đêm là thời điểm khoang miệng dễ tổn thương nhất

Vào ban đêm, lượng nước bọt tiết ra giảm đáng kể. Nước bọt đóng vai trò làm sạch và bảo vệ khoang miệng. Khi lượng nước bọt giảm, khả năng chống lại vi khuẩn cũng suy yếu.

Chỉ cần một lượng nhỏ thức ăn hoặc vi khuẩn còn sót lại cũng có thể gây hại theo thời gian.

Chăm sóc răng miệng buổi tối có vai trò quan trọng hơn buổi sáng. Việc bỏ qua đánh răng một lần có thể chưa gây hậu quả ngay. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, nguy cơ tổn hại sẽ tăng nhanh.

Đánh răng trước khi ngủ rất quan trọng Ảnh: AI

Mảng bám và vi khuẩn tích tụ trong khi ngủ

Trong suốt cả ngày, thức ăn, đường và vi khuẩn liên tục tích tụ trong khoang miệng. Chúng tạo thành lớp mảng bám trên răng và nướu. Nếu không làm sạch trước khi ngủ, lớp mảng bám này sẽ tồn tại nhiều giờ trong điều kiện thuận lợi.

Ban đêm, lượng nước bọt giảm khiến khả năng tự làm sạch của miệng suy yếu. Môi trường này tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển mạnh. Axit do vi khuẩn tạo ra sẽ tấn công men răng, làm tăng nguy cơ sâu răng và viêm nướu.

Hậu quả khi bỏ qua đánh răng buổi tối

Vệ sinh răng miệng kém tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Tình trạng này dẫn đến sâu răng, hư răng, viêm nướu và hôi miệng.

Mảng bám tích tụ lâu ngày có thể cứng lại thành cao răng. Khi đó, việc làm sạch tại nhà không còn hiệu quả và cần can thiệp nha khoa.

Vi khuẩn trong miệng cũng có thể xâm nhập vào máu. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng ở những cơ quan khác trong cơ thể.

Thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn

Đánh răng trước khi ngủ giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn tích tụ trong ngày. Thói quen này tạo điều kiện để răng nghỉ ngơi và phục hồi trong khi ngủ. Thời gian thực hiện chỉ kéo dài vài phút nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.

Việc sử dụng chỉ nha khoa vào buổi tối giúp làm sạch những vị trí mà bàn chải không tiếp cận được. Kết hợp 2 bước này giúp cải thiện rõ rệt sức khỏe răng miệng.

Một quy trình chăm sóc răng miệng hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc đánh răng. Việc sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn giúp giảm số lượng vi khuẩn trong khoang miệng. Làm sạch lưỡi cũng góp phần hạn chế vi khuẩn và cải thiện hơi thở.

Những thay đổi nhỏ trong thói quen buổi tối giúp giảm tích tụ mảng bám và duy trì hơi thở thơm mát.