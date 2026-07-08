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Sức khỏe

'Số bước vàng' đi bộ quan trọng cho người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
Đi bộ không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp bảo vệ não bộ. Chuyên gia cho biết duy trì 'số bước vàng' mỗi ngày có thể làm chậm suy giảm nhận thức và trì hoãn bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.

Bệnh Alzheimer là nguyên nhân hàng đầu gây sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi. Căn bệnh này khiến trí nhớ, tư duy và khả năng sinh hoạt suy giảm, làm giảm chất lượng cuộc sống và tăng gánh nặng chăm sóc cho gia đình. Chính vì vậy, trì hoãn hoặc ngăn ngừa căn bệnh này là rất quan trọng đối với người lớn tuổi.

Tiến sĩ Prerna Malla, bác sĩ thần kinh tại hệ thống bệnh viện MedStar Health (Mỹ), đã chỉ ra "số bước vàng" người lớn tuổi nên đi bộ mỗi ngày để trì hoãn bệnh Alzheimer đến 7 năm, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Medicine.

'Số bước vàng' đi bộ quan trọng cho người lớn tuổi - Ảnh 1.

5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày mang lại lợi ích lớn hơn trong việc bảo vệ não và trì hoãn tiến triển của bệnh Alzheimer

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

5.000 - 7.500 bước mỗi ngày, làm chậm suy giảm nhận thức 7 năm

Khi đánh giá mối liên hệ giữa số bước đi bộ mỗi ngày và tốc độ suy giảm nhận thức, các nhà nghiên cứu đã phát hiện người lớn tuổi đi bộ từ 3.000 - 5.000 bước mỗi ngày làm chậm suy giảm nhận thức trung bình 3 năm. Nếu tăng lên 5.000 - 7.500 bước mỗi ngày, có thể trì hoãn căn bệnh này đến 7 năm, theo trang tin Parade.

Theo bác sĩ Malla, nghiên cứu này đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đi bộ thường xuyên có thể làm chậm đáng kể tiến triển của bệnh Alzheimer. 

Tiến sĩ Malla giải thích rằng đi bộ làm tăng lưu lượng máu đến não, giúp loại bỏ các chất cặn trước khi chúng có cơ hội tích tụ. Đi bộ cũng giúp giảm viêm và kích thích giải phóng các hóa chất bảo vệ não.

Tiến sĩ Rong Zhang, bác sĩ thần kinh tại Trung tâm Y khoa UT Southwestern (Mỹ) cho biết cả đi bộ và chạy bộ đều có lợi cho não. Tuy nhiên, đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp, thích hợp hơn với người lớn tuổi để duy trì sức khỏe não bộ.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng duy trì đi bộ đều đặn mỗi ngày là thói quen đơn giản nhưng có thể giúp làm chậm suy giảm nhận thức. Mục tiêu từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày mang lại lợi ích lớn hơn trong việc bảo vệ não và trì hoãn tiến triển của bệnh Alzheimer.

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