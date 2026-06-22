Nghiên cứu phát hiện số giờ ngủ lý tưởng mỗi đêm, đặc biệt với người lớn tuổi

Nhiều người chỉ lo ngại tác hại của việc thiếu ngủ và cho rằng ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature cho thấy cả ngủ quá ít lẫn ngủ quá nhiều đều có thể gây hại. Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu phát hiện thời lượng ngủ không phù hợp có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn ở nhiều cơ quan quan trọng như não bộ, tim, phổi và hệ miễn dịch.

Để bảo vệ sức khỏe, cần duy trì thời gian ngủ điều độ và vừa đủ. Tốt nhất nên ngủ từ khoảng 6,5 đến 8 giờ mỗi đêm Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Vậy ngủ bao nhiêu mỗi đêm là tốt nhất?

Các nhà khoa học từ Trung tâm Y tế Đại học Columbia Irving, Mỹ, với sự dẫn đầu của tiến sĩ Junhao Wen, đã tiến hành phân tích dữ liệu của khoảng 500.000 người tham gia từ Ngân hàng sinh học Anh UK Biobank, trong độ tuổi từ 37 đến 84.

Kết quả cho thấy những người ngủ ít hơn 6 giờ hoặc nhiều hơn 8 giờ có dấu hiệu lão hóa nhanh hơn ở hầu hết mọi cơ quan.

Đáng chú ý, các nhà khoa học tìm ra "khung giờ vàng" cho giấc ngủ là từ 6,4 đến 7,8 tiếng mỗi đêm là tốt nhất, quá trình lão hóa các cơ quan sẽ chậm nhất nếu ngủ trong khung giờ này, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Ngủ sai thời lượng này sẽ phá vỡ sự cân bằng chuyển hóa và hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, kể cả trầm cảm ở người lớn tuổi.

Cụ thể, ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường loại 2, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ và rối loạn nhịp tim.

Trong khi đó, cả tình trạng ngủ quá ít lẫn ngủ quá nhiều đều có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn và các rối loạn tiêu hóa như viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản.

Đáng chú ý, ở người lớn tuổi, thời lượng ngủ bất thường còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu cho thấy ngủ quá ít có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm một cách trực tiếp, còn ngủ quá nhiều có thể tác động gián tiếp thông qua các cơ chế sinh học khác.

Tiến sĩ Wen chia sẻ: Những phát hiện này ủng hộ ý tưởng rằng giấc ngủ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống não bộ - cơ thể, chứ không chỉ riêng não bộ. Mối liên hệ tổng thể giữa não bộ và cơ thể rất quan trọng vì nó cho thấy thời lượng giấc ngủ là một phần ăn sâu vào toàn bộ sinh lý của con người, với những tác động sâu rộng đến khắp cơ thể.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, cần duy trì thời gian ngủ điều độ và vừa đủ. Tốt nhất nên ngủ từ khoảng 6,5 đến 8 giờ mỗi đêm.