Nghiên cứu mới hé lộ vai trò bất ngờ của vitamin C với người lớn tuổi

Mới đây, một nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS One (Mỹ) cho thấy nồng độ vitamin C thấp trong huyết tương có liên quan đến thể tích chất xám nhỏ hơn và sự suy giảm kết nối giữa các vùng não trong quá trình lão hóa.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu máu và hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) của khoảng 2.000 người Nhật Bản từ 64 tuổi trở lên, từ đó đánh giá thể tích chất xám và chất trắng của não; nồng độ vitamin C trong huyết tương.

Khi các bệnh thoái hóa thần kinh ngày càng phổ biến ở người lớn tuổi, việc hiểu rõ lượng vitamin tiêu thụ hằng ngày có ý nghĩa quan trọng ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin C trong huyết tương thấp thường có:

Thể tích chất xám nhỏ hơn.

Mức độ kết nối trong mạng lưới mặc định của não (DMN) thấp hơn.

Theo tiến sĩ Tomohiro Shintaku, giảng viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Y Đại học Hirosaki (Nhật Bản) - tác giả liên hệ của nghiên cứu, thể tích chất xám giảm thường phản ánh tình trạng teo não và mất tế bào thần kinh. Trong khi đó, DMN là một mạng lưới quan trọng đối với các chức năng nhận thức như trí nhớ. Sự suy giảm kết nối trong mạng lưới này được xem là một trong những biểu hiện sớm của suy giảm nhận thức.

Ông Tomohiro Shintaku cho rằng phát hiện này gợi ý việc duy trì nồng độ vitamin C ở mức phù hợp có thể góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác và giúp bảo tồn các kết nối bình thường của não.

Tuy nhiên, tiến sĩ Shintaku nhấn mạnh đây là nghiên cứu cắt ngang, vì vậy chỉ cho thấy mối liên quan, chứ không chứng minh vitamin C là nguyên nhân trực tiếp giúp bảo vệ não.

Vitamin C - “mảnh ghép” tiềm năng cho sức khỏe não

Theo bác sĩ Peter Gliebus, Trưởng khoa Thần kinh và Giám đốc Trung tâm Thần kinh nhận thức - hành vi thuộc Marcus Neuroscience Institute (Mỹ), duy trì đủ vitamin C có thể giúp bảo tồn các kết nối ở những vùng não quan trọng, bao gồm mạng lưới mặc định (DMN). Mạng lưới này đóng vai trò trong nhiều chức năng nhận thức như trí nhớ ngắn hạn, khả năng tự nhận thức và tư duy nội tâm.

Ở người lớn tuổi, khả năng hấp thu dưỡng chất có thể giảm, chế độ ăn dễ thiếu các vitamin quan trọng. Vì vậy, việc tối ưu tình trạng vitamin có thể trở thành một chiến lược dự phòng đơn giản nhằm duy trì chức năng nhận thức hoặc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, theo Medical News Today (Anh).

Tuy nhiên, bác sĩ Dung Trinh, Giám đốc Y khoa Phòng khám Healthy Brain Clinic ( Mỹ) lưu ý điều này không đồng nghĩa vitamin C có thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức hoặc việc bổ sung vitamin C sẽ cải thiện sức khỏe não bộ. Ông cho rằng kết quả nên được xem như một tín hiệu cho thấy tình trạng vitamin C có thể là một trong nhiều yếu tố góp phần vào sức khỏe não, chứ không phải yếu tố quyết định.

Theo bác sĩ Dung Trinh, người dân không nên vội vàng sử dụng vitamin C liều cao chỉ dựa trên kết quả của nghiên cứu này. Thay vào đó, nên duy trì một chế độ ăn lành mạnh, giàu thực phẩm chứa vitamin C như các loại trái cây và rau củ; kết hợp với những thói quen đã được chứng minh có lợi cho não bộ như tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh mạn tính.