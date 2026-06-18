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Sức khỏe

Nghiên cứu mới chỉ ra thời điểm ngủ trưa tốt cho người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
Ngủ trưa là thói quen phổ biến ở người lớn tuổi và được xem là một cách giúp tỉnh táo hơn. Và nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học JAMA Network Open đã chỉ ra thời điểm ngủ trưa tốt cho người lớn tuổi.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Trường Y Harvard, Bệnh viện Brigham and Women's và Trung tâm Y tế Đại học Rush (Mỹ), thực hiện, bao gồm 1.338 người tham gia, từ 56 tuổi trở lên, nhằm tìm hiểu liệu thời lượng, tần suất và thời điểm ngủ trưa ban ngày có liên quan đến tỷ lệ tử vong sớm ở người lớn tuổi hay không.

Những người tham gia được đeo thiết bị ghi nhận thời lượng ngủ ngày, số lần ngủ ngày và sự thay đổi thời lượng ngủ giữa các ngày.

Thời điểm ngủ ngày được chia thành 3 khoảng phổ biến nhất gồm buổi sáng, đầu giờ chiều và cuối giờ chiều. Sau đó, nhóm nghiên cứu theo dõi tình trạng tử vong của người tham gia.

Trong thời gian theo dõi trung bình 8,3 năm, có 926 người tử vong.

Nghiên cứu mới chỉ ra thời điểm ngủ trưa tốt cho người lớn tuổi - Ảnh 1.

Thời điểm ngủ trưa lý tưởng nhất là vào đầu giờ chiều, cụ thể là khung từ 13 - 15 giờ

Ảnh: P.H tạo từ AI

Kết quả đã phát hiện thời lượng ngủ dài hơn, ngủ nhiều lần hơn và đặc biệt là ngủ vào buổi sáng có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn ở người lớn tuổi.

Cụ thể, mỗi giờ ngủ ngày tăng thêm làm tăng 13% nguy cơ tử vong sớm. Tương tự, mỗi lần ngủ trưa tăng thêm trong ngày làm tăng 7% nguy cơ tử vong sớm.

Ngủ trưa vào giờ nào là tốt nhất?

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ngủ vào buổi sáng có nguy cơ tử vong cao hơn 30% so với những người ngủ vào đầu giờ chiều, theo trang tin y khoa News Medical.

Điều này cho thấy thời điểm ngủ trưa lý tưởng nhất là vào đầu giờ chiều, khung từ 13 - 15 giờ. Đây còn được gọi là "giấc ngủ ngắn phục hồi" vì phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, giúp tăng sự tỉnh táo và phục hồi năng lượng hiệu quả.

Theo nhóm nghiên cứu, ngủ vào buổi sáng có thể phản ánh sự gián đoạn nhịp sinh học hằng ngày do các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thời lượng ngủ trưa dài hơn, ngủ trưa thường xuyên hơn và đặc biệt là ngủ vào buổi sáng có thể là những dấu hiệu cho thấy tình trạng dễ tổn thương về sức khỏe ở người lớn tuổi. Theo dõi giấc ngủ ban ngày có thể giúp người lớn tuổi biết được mình cần được kiểm tra sức khỏe thêm để nhận diện các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Ngủ trưa bao lâu là tốt nhất với người lớn tuổi?

Các chuyên gia giấc ngủ khuyến cáo người lớn tuổi nên ngủ trưa khoảng 20 - 30 phút, tốt nhất trong khung giờ 13 - 15 giờ. Đây là khoảng thời gian cơ thể có xu hướng giảm tỉnh táo theo nhịp sinh học tự nhiên, nên một giấc ngủ ngắn có thể giúp cải thiện sự tập trung, tinh thần và mức năng lượng mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Ngược lại, ngủ trưa quá lâu hoặc quá muộn trong ngày có thể khiến cơ thể rơi vào giấc ngủ sâu, gây cảm giác uể oải sau khi thức dậy và làm tăng nguy cơ khó ngủ vào ban đêm.

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