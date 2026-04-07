Sức khỏe

Ngủ trưa mỗi ngày: Lợi hay hại, chuyên gia nói gì?

Nguyễn Vy
07/04/2026 01:15 GMT+7

Cảm giác buồn ngủ sau bữa trưa thường xuất hiện rõ hơn khi ăn no. Thói quen ngủ trưa vì vậy trở nên phổ biến.

Ngủ trưa có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu không đúng cách lại dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm, theo báo Hindustan Times.

Bác sĩ Chakkera Priyanka, chuyên khoa thần kinh tại Bệnh viện Kauvery (Ấn Độ), cho biết ngủ trưa là “con dao hai lưỡi”. Nếu ngủ hợp lý, cơ thể được phục hồi năng lượng; ngược lại, ngủ sai cách có thể làm rối loạn nhịp sinh học và gây mất ngủ về đêm.

Ngủ trưa mỗi ngày có thực sự tốt? - Ảnh 1.

Giấc ngủ trưa kéo dài khoảng 20 đến 30 phút giúp cải thiện sự tập trung, tăng tỉnh táo

Ảnh: AI

Ngủ trưa cần đúng cách 

Theo đó, một giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài khoảng 20 - 30 phút. Khoảng thời gian này giúp cải thiện sự tập trung, tăng tỉnh táo, nâng cao khả năng nhận thức và cải thiện tâm trạng mà không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Ngược lại, ngủ trưa quá dài hoặc ngủ vào cuối buổi chiều có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ ban đêm. Tình trạng này kéo dài sẽ làm xáo trộn nhịp sinh học, khiến ban đêm trằn trọc, buổi sáng mệt mỏi và ban ngày lại phụ thuộc nhiều hơn vào giấc ngủ trưa - tạo thành một vòng lặp khó kiểm soát.

Dấu hiệu ngủ trưa đang ảnh hưởng xấu

Một số dấu hiệu cho thấy ngủ trưa đang gây hại gồm khó ngủ vào ban đêm, ban ngày uể oải, thiếu tỉnh táo và phải ngủ trưa mới có thể hoạt động bình thường. 

Theo bác sĩ Priyanka, buồn ngủ quá mức ban ngày cũng có thể liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như ngưng thở khi ngủ hoặc thiếu ngủ kéo dài, cần được thăm khám.

Cách cải thiện giấc ngủ ban đêm

Bà Priyanka khuyến nghị nên ngủ trưa trước 15 giờ và giữ thời gian ngủ ngắn. Thói quen đi ngủ và thức dậy cần duy trì đều đặn mỗi ngày để ổn định nhịp sinh học.

Buổi tối cần hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử và đảm bảo ngủ đủ 7 - 9 giờ.

Ngủ trưa đúng cách giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Thói quen này vẫn có lợi khi kiểm soát tốt thời gian và thời điểm ngủ.

Tin liên quan

Chuyên gia giấc ngủ: Cách để ngủ trưa ngon hơn

Ngủ trưa đúng cách không chỉ tái tạo năng lượng mà còn tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Khám phá thêm chủ đề

Ngủ trưa ngủ trưa ngắn xáo trộn nhịp sinh học khó ngủ vào ban đêm mất ngủ về đêm
