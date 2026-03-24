Uống cà phê chiều muộn: Vì sao có người khó ngủ, người lại không?

Khác biệt gien quyết định độ nhạy với caffeine

Theo các nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, biến thể gien liên quan đến thụ thể adenosine (chất gây buồn ngủ) có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với caffeine. Những người ít nhạy cảm sẽ khó bị mất ngủ hơn.

Giáo sư Hans-Peter Landolt, chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ, làm việc tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) cho biết: Sự khác biệt di truyền có thể giải thích vì sao có người uống cà phê muộn vẫn ngủ bình thường, trong khi người khác lại mất ngủ dù chỉ với một lượng nhỏ.

Tốc độ chuyển hóa caffeine khác nhau

Không phải ai cũng xử lý caffeine giống nhau. Theo Quỹ Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, một số người có khả năng chuyển hóa caffeine nhanh hơn, khiến chất này được đào thải sớm khỏi cơ thể, giảm tác động đến giấc ngủ.

Cơ thể “quen” với caffeine theo thời gian

Những người uống cà phê thường xuyên có thể hình thành sự dung nạp, khiến tác dụng kích thích giảm dần. Theo các nghiên cứu thần kinh học quốc tế, việc sử dụng caffeine lâu dài có thể làm thay đổi phản ứng của não, khiến cảm giác tỉnh táo không còn mạnh như ban đầu.

Tiến sĩ Michael Breus, thành viên của Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ, cho rằng: Cơ thể có thể thích nghi với caffeine, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không còn ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn mệt mỏi: Sai lầm nhiều người đang mắc phải

Ngủ được không đồng nghĩa ngủ chất lượng

Dù một số người vẫn có thể ngủ sau khi uống cà phê muộn, caffeine vẫn có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ sâu. Theo Quỹ Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, caffeine có thể khiến giấc ngủ nông hơn mà người dùng không nhận ra.

Việc uống cà phê chiều muộn mà vẫn ngủ ngon chủ yếu do gien, tốc độ chuyển hóa và thói quen sử dụng caffeine. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nên hạn chế cà phê vào cuối ngày để bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe lâu dài.