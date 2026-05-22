Cam nổi tiếng giàu vitamin C nhưng vẫn 'thua xa' loại quả này

100 gram ổi chứa khoảng 228 mg vitamin C, cao gấp hơn 4 lần cam.

Cam giúp bổ sung nước và hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ giàu kali, flavonoid.

Chuyên gia khuyên nên kết hợp cả cam và ổi để bổ sung đa dạng dưỡng chất.

Cam từ lâu được xem là loại trái cây giàu vitamin C quen thuộc. Tuy nhiên, ổi mới là loại quả chứa hàm lượng vitamin C vượt trội hơn hẳn, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Lợi ích của vitamin C

Theo bà Anjali Hooda, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, vitamin C giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng hiệu quả hơn và hỗ trợ phục hồi nhanh sau bệnh. Dưỡng chất này còn cần thiết cho quá trình tạo collagen, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, hỗ trợ xương và các mô liên kết trong cơ thể.

Cam từ lâu được xem là loại trái cây giàu vitamin C quen thuộc. Tuy nhiên, ổi mới là loại quả chứa hàm lượng vitamin C vượt trội Ảnh: N.Vy tạo từ Gemini

Cam giúp bổ sung nước và hỗ trợ tim mạch

Cam có vị chua ngọt dễ ăn và giàu nước. Loại quả này giúp cơ thể bổ sung nước, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

Cam còn chứa flavonoid và kali, 2 dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp ổn định huyết áp.

Ngoài ra, cam dễ bóc vỏ, tiện sử dụng nên phù hợp với bữa ăn hằng ngày hoặc dùng làm món ăn nhẹ.

Trong 100 gram cam có khoảng 53 mg vitamin C. Hàm lượng này đã đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể.

Ổi chứa lượng vitamin C rất cao

So với cam, ổi thường ít được chú ý hơn nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Loại quả này giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin.

Hàm lượng chất xơ cao trong ổi giúp hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột. Các chất chống oxy hóa trong ổi cũng giúp làn da khỏe hơn và hạn chế dấu hiệu lão hóa sớm.

Ổi đặc biệt nổi bật ở khả năng tăng cường miễn dịch nhờ chứa lượng vitamin C rất cao. Trong 100 gram ổi có khoảng 228 mg vitamin C, cao hơn hơn 4 lần so với cam.

Chỉ cần ăn một quả ổi, cơ thể đã có thể nhận đủ lượng vitamin C cần thiết trong ngày. Trong khi đó, cần ăn nhiều quả cam mới đạt lượng tương đương.

Nên ăn cả ổi và cam để bổ sung dinh dưỡng

Nếu cần bổ sung vitamin C nhanh, ổi là lựa chọn hiệu quả hơn nhờ hàm lượng dưỡng chất cao.

Tuy nhiên, cam vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ khả năng bổ sung nước và hỗ trợ tim mạch.

Việc kết hợp cả ổi và cam trong chế độ ăn giúp cơ thể nhận được đa dạng dưỡng chất. Đồng thời, bữa ăn cũng trở nên ngon miệng và cân bằng hơn.