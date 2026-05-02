Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ít ai ngờ: Rau thơm, gia vị quen thuộc lại là ‘kho vitamin C’

Nguyễn Vy
02/05/2026 18:00 GMT+7

Trong bữa cơm hằng ngày, nhiều người chú ý bổ sung vitamin C từ trái cây quen thuộc mà ít để ý đến nguồn dinh dưỡng ngay trong các loại rau thơm và gia vị.

Những nguyên liệu nhỏ, thường chỉ dùng để tạo mùi vị, lại góp phần đáng kể vào việc tăng cường sức khỏe nếu biết cách sử dụng hợp lý.

Việc tận dụng đúng các loại rau gia vị không chỉ giúp món ăn ngon miệng hơn mà còn hỗ trợ nâng cao đề kháng một cách tự nhiên.

Đây là giải pháp đơn giản, dễ áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày, không tốn kém nhưng mang lại hiệu quả lâu dài cho sức khỏe, theo trang sức khỏe Health.

Nhiều người chú ý bổ sung vitamin C từ trái cây quen thuộc mà ít để ý đến nguồn dinh dưỡng ngay trong các loại rau thơm và gia vị

Hẹ khô

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong 100 gram hẹ khô cung cấp tới 660 mg vitamin C. Hẹ còn cung cấp vitamin A, sắt, magie và kali.

Cỏ xạ hương tươi

Cỏ xạ hương tươi cung cấp 160 mg vitamin C trong 100 g. Loại thảo mộc này có mùi thơm mạnh, vị cay nhẹ.

Cỏ xạ hương chứa chất chống oxy hóa và có khả năng kháng khuẩn. Người dùng có thể thêm vào món ăn trong lúc nấu vì cỏ xạ hương chịu nhiệt tốt, theo nghiên cứu trên tạp chí Nutrients vào năm 2022.

Mùi tây tươi

Mùi tây tươi cung cấp 133 mg vitamin C trong 100 g. Loại rau này có vị nhẹ, dễ kết hợp với nhiều món ăn.

Mùi tây còn bổ sung vitamin K và vitamin A. Người dùng có thể thêm vào salad, mì, rau củ hoặc món hầm để tăng dinh dưỡng.

Thì là tươi

Thì là tươi cung cấp 85 mg vitamin C trong 100 g. Loại rau này có mùi thơm đặc trưng, vị nhẹ.

Nhiệt độ cao làm giảm hương vị nên cần thêm sau khi nấu. Thì là phù hợp với món cá, hải sản, súp và các loại sốt.

Nhụy hoa nghệ tây

Nhụy hoa nghệ tây cung cấp khoảng 80,8 mg vitamin C trong 100 g. Đây là gia vị có mùi thơm mạnh, vị hơi ngọt.

Nhụy hoa nghệ tây thường được dùng với lượng nhỏ trong món cơm hoặc món tráng miệng. 

Cách giữ vitamin C khi chế biến

Vitamin C dễ mất khi gặp nhiệt, ánh sáng và nước. Người dùng nên ưu tiên hấp thay vì luộc để hạn chế thất thoát.

Theo đó, bạn cần bảo quản thảo mộc trong nơi tối và mát để giữ dưỡng chất. Cạnh đó, việc rửa bằng baking soda làm giảm vitamin C vì môi trường kiềm. Thay vào đó, bạn có thể dùng giấm để làm sạch.

Một quả cam vàng cỡ vừa chứa khoảng 83 mg vitamin C, tương đương 92% nhu cầu hằng ngày. Tuy nhiên, có nhiều loại trái cây và rau củ khác cũng có thể cung cấp lượng vitamin C tương đương, thậm chí còn cao hơn cam.

Khám phá thêm chủ đề

Vitamin c gia vị giàu vitamin C thì là mùi tây hẹ khô Cách chế biến giữ vitamin C
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận