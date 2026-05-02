Ít ai ngờ: Rau thơm, gia vị quen thuộc lại là ‘kho vitamin C’

Những nguyên liệu nhỏ, thường chỉ dùng để tạo mùi vị, lại góp phần đáng kể vào việc tăng cường sức khỏe nếu biết cách sử dụng hợp lý.

Việc tận dụng đúng các loại rau gia vị không chỉ giúp món ăn ngon miệng hơn mà còn hỗ trợ nâng cao đề kháng một cách tự nhiên.

Đây là giải pháp đơn giản, dễ áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày, không tốn kém nhưng mang lại hiệu quả lâu dài cho sức khỏe, theo trang sức khỏe Health.

Nhiều người chú ý bổ sung vitamin C từ trái cây quen thuộc mà ít để ý đến nguồn dinh dưỡng ngay trong các loại rau thơm và gia vị

Hẹ khô

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong 100 gram hẹ khô cung cấp tới 660 mg vitamin C. Hẹ còn cung cấp vitamin A, sắt, magie và kali.

Cỏ xạ hương tươi

Cỏ xạ hương tươi cung cấp 160 mg vitamin C trong 100 g. Loại thảo mộc này có mùi thơm mạnh, vị cay nhẹ.

Cỏ xạ hương chứa chất chống oxy hóa và có khả năng kháng khuẩn. Người dùng có thể thêm vào món ăn trong lúc nấu vì cỏ xạ hương chịu nhiệt tốt, theo nghiên cứu trên tạp chí Nutrients vào năm 2022.

Mùi tây tươi

Mùi tây tươi cung cấp 133 mg vitamin C trong 100 g. Loại rau này có vị nhẹ, dễ kết hợp với nhiều món ăn.

Mùi tây còn bổ sung vitamin K và vitamin A. Người dùng có thể thêm vào salad, mì, rau củ hoặc món hầm để tăng dinh dưỡng.

Thì là tươi

Thì là tươi cung cấp 85 mg vitamin C trong 100 g. Loại rau này có mùi thơm đặc trưng, vị nhẹ.

Nhiệt độ cao làm giảm hương vị nên cần thêm sau khi nấu. Thì là phù hợp với món cá, hải sản, súp và các loại sốt.

Nhụy hoa nghệ tây

Nhụy hoa nghệ tây cung cấp khoảng 80,8 mg vitamin C trong 100 g. Đây là gia vị có mùi thơm mạnh, vị hơi ngọt.

Nhụy hoa nghệ tây thường được dùng với lượng nhỏ trong món cơm hoặc món tráng miệng.

Cách giữ vitamin C khi chế biến

Vitamin C dễ mất khi gặp nhiệt, ánh sáng và nước. Người dùng nên ưu tiên hấp thay vì luộc để hạn chế thất thoát.

Theo đó, bạn cần bảo quản thảo mộc trong nơi tối và mát để giữ dưỡng chất. Cạnh đó, việc rửa bằng baking soda làm giảm vitamin C vì môi trường kiềm. Thay vào đó, bạn có thể dùng giấm để làm sạch.