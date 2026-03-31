Cam, quýt và bưởi: Loại nào tốt cho hệ miễn dịch hơn?

Điểm chung quan trọng nhất của 3 loại trái cây này là hàm lượng vitamin C cao. Đây là một vi chất thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được nên phải bổ sung từ thực phẩm, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Cam, quýt và bưởi đều là những loại trái cây có múi giàu vitamin C ẢNH: AI

Vitamin C tham gia vào nhiều cơ chế của hệ miễn dịch, từ thúc đẩy hoạt động của bạch cầu đến bảo vệ tế bào khỏi căng thẳng ô xy hóa.

Ngoài ra, vitamin C còn giúp duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể như da và niêm mạc, từ đó hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn, virus. Bên cạnh vitamin C, các loại trái cây họ cam quýt còn chứa hesperidin và naringin. Đây là những chất chống ô xy hóa có khả năng chống viêm và góp phần điều hòa phản ứng miễn dịch.

Khi nói đến nhu cầu bổ sung vitamin C, trong 3 loại trên, cam thường được yêu thích hơn. Một quả cam cỡ trung bình có thể cung cấp gần đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Không chỉ vậy, cam còn chứa vitamin B9, một chất rất quan trọng đối với hoạt động của tế bào miễn dịch.

Trong khi đó, quýt có nhiều điểm tương đồng với cam nhưng lại dễ ăn hơn cam. Với vị ngọt nhẹ và dễ bóc, quýt phù hợp ăn hằng ngày mà không gây cảm giác ngán. Về dinh dưỡng, quýt vẫn cung cấp lượng vitamin C đáng kể, đồng thời có thêm beta-carotene, dạng tiền chất của vitamin A.

Ngoài vitamin C, bưởi cũng có vitamin A và nhóm chất chống ô xy hóa flavonoid. Những hợp chất này có tác dụng chống ô xy hóa mạnh, giúp giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm.

Tuy nhiên, bưởi có một điểm cần lưu ý là có thể tương tác với một số loại thuốc do ảnh hưởng đến enzyme chuyển hóa ở gan. Vì vậy, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng bưởi thường xuyên, đặc biệt là những người đang dùng thuốc điều trị.

Mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Một điều cần lưu ý là miễn dịch là hệ thống phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giấc ngủ, căng thẳng, hoạt động thể chất và chế độ ăn tổng thể. Vì vậy, chỉ tập trung vào một loại thực phẩm sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu.

Trong thực tế, cách tiếp cận hợp lý nhất là kết hợp cả cam, quýt và bưởi trong chế độ ăn. Sự đa dạng này giúp cơ thể nhận được nhiều loại vitamin, khoáng chất và hợp chất sinh học khác nhau, từ đó thúc đẩy miễn dịch một cách toàn diện hơn, theo Eating Well.