Thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch còn tốt hơn tỏi

Các thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa, chất xơ và protein nên được kết hợp hài hòa trong khẩu phần ăn, theo trang sức khỏe Health.

Từ lâu, tỏi được biết đến với đặc tính chống viêm và khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Bà Carrie Madormo, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết bên cạnh tỏi, nhiều thực phẩm quen thuộc khác có thể mang lại lợi ích cho hệ miễn dịch rõ rệt hơn nếu được bổ sung đều đặn trong chế độ ăn hằng ngày.

Trái cây có múi

Các loại trái cây có múi như cam, bưởi, chanh là nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, nổi bật nhất là vitamin C.

Chất chống oxy hóa có vai trò giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Cam, bưởi, chanh là nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào Ảnh: AI

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, trong đó có cảm lạnh thông thường.

Vitamin C còn giúp kích thích cơ thể sản sinh bạch cầu. Đây là nhóm tế bào miễn dịch quan trọng, có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể.

Ớt chuông

Ớt chuông là thực phẩm giàu vitamin C cùng nhiều vitamin khác có lợi cho hệ miễn dịch.

Trong đó, ớt chuông đỏ chứa lượng beta carotene cao. Đây là tiền chất của vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Ngoài ra, ớt chuông còn cung cấp lycopene. Đây là một sắc tố thực vật có đặc tính chống viêm, giúp giảm phản ứng viêm quá mức trong cơ thể.

Khi được bổ sung thường xuyên, ớt chuông góp phần hỗ trợ hoạt động ổn định của hệ miễn dịch và tăng khả năng chống lại tác nhân gây bệnh.

Sữa chua

Sữa chua là sản phẩm từ sữa giàu probiotic, tức các vi sinh vật sống có lợi cho đường ruột.

Probiotic giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.

Đường ruột là nơi tập trung nhiều tế bào miễn dịch. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và cân bằng, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng được cải thiện.

Việc bổ sung sữa chua đều đặn giúp tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi phát triển, từ đó hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Rau xanh

Các loại rau xanh là nguồn cung cấp phong phú vitamin A, C và K. Bên cạnh đó, rau lá xanh còn giàu chất chống oxy hóa và chất xơ.

Chất chống oxy hóa trong rau xanh giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Chất xơ đóng vai trò nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Khi đường ruột hoạt động tốt, chức năng miễn dịch cũng được hỗ trợ rõ rệt, giúp cơ thể phản ứng hiệu quả hơn trước các tác nhân gây bệnh.

Cá béo

Các loại cá như cá hồi và cá thu chứa lượng lớn axit béo omega 3. Đây là nhóm chất béo lành mạnh, có vai trò hỗ trợ cấu trúc và chức năng của tế bào.

Omega 3 giúp giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Nhờ đó, cơ thể có điều kiện tốt hơn để chống lại nhiễm trùng và phục hồi sau bệnh.

Chế độ ăn giàu omega 3 có thể làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.