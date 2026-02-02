Nước cam rất tốt nhưng thận yếu có nên uống?

Ngoài ra, cam còn chứa chất xơ, chất chống oxy hóa, canxi và chất lỏng giúp hydrat hóa. Nhưng liệu nước cam có phải là một phần lành mạnh của chế độ ăn tốt cho thận? Sau đây, cô Natalie Sexton, chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ sẽ giải thích rõ điều này, theo trang tin sức khỏe thận Davita Kidneycare.

Cam rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa Ảnh: AI

Có một điều người bệnh thận cần lưu ý là cam rất giàu kali, chất dinh dưỡng mà bệnh nhân thận mạn tính (CKD) cần kiêng.

Một quả cam lớn chứa 333 mg kali hoặc 1 ly nước cam (240 ml) chứa đến 450 mg kali - quá cao đối với thận đang suy yếu. Vì vậy, bệnh nhân thận mạn tính nói chung nên tránh hoặc hạn chế tối đa nước cam do hàm lượng kali và chất lỏng cao, có thể gây áp lực lên thận bị tổn thương.

Tại sao bệnh nhân thận mạn tính nên tránh nước cam?



Người bệnh thận mạn tính nên tránh hoặc hạn chế nước cam vì những lý do sau:

Hàm lượng kali cao: Thận khỏe mạnh loại bỏ lượng kali dư thừa qua nước tiểu để giúp duy trì mức kali bình thường. Nước cam là nguồn kali đậm đặc. Thận bị tổn thương không thể lọc kali dư thừa đúng cách, dẫn đến nồng độ kali tăng cao nguy hiểm gọi là tăng kali máu. Các triệu chứng là buồn nôn, yếu, tê bì và mạch chậm.

Lượng đường ẩn: Nước cam chứa nhiều đường có thể gây vấn đề cho người mắc bệnh thận liên quan đến tiểu đường.

Cách an toàn cho bệnh thận

Chuyên gia Sexton cho biết: Thỉnh thoảng, 1 quả quýt nhỏ chứa 126 mg kali có thể chấp nhận được. Các lựa chọn thay thế an toàn hơn bao gồm nho, táo, dâu tây hoặc việt quất, vì chúng có hàm lượng kali thấp hơn, theo Healthline.

Và hãy nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể về chế độ ăn an toàn cho bệnh thận.