Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngày nào cũng uống nước lá ổi có tốt không?

Cát Anh
23/04/2026 21:26 GMT+7

Lá ổi từ lâu được dùng như một loại “trà thảo mộc” hỗ trợ tiêu hóa, nhưng việc uống mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào liều lượng và cơ địa.

Lá ổi có lợi ích gì?

Lá ổi chứa flavonoid, tannin và các chất chống ô xy hóa, mang lại một số lợi ích tiềm năng:

  • Hỗ trợ tiêu hóa: Giúp giảm tiêu chảy nhẹ, ức chế vi khuẩn đường ruột.
  • Ổn định đường huyết: Làm chậm hấp thu đường sau ăn. 
  • Giảm mỡ máu: Có thể cải thiện cholesterol. 
  • Kháng viêm, kháng khuẩn nhẹ.

Các hợp chất trong thảo dược như lá ổi có hoạt tính sinh học đáng chú ý, nhưng cần thêm nghiên cứu để khẳng định hiệu quả khi dùng lâu dài, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Lá ổi chứa flavonoid, tannin và các chất chống ô xy hóa, mang lại nhiều lợi ích

Uống nước lá ổi mỗi ngày: Lợi hay hại?

Có thể có lợi nếu dùng hợp lý:

  • Uống 1 - 2 ly/ngày, trong thời gian ngắn. 
  • Dùng hỗ trợ tiêu hóa hoặc đường huyết.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng lâu dài, vì có thể gây:

  • Táo bón: Do nhiều tannin.
  • Giảm hấp thu sắt: Nếu uống kéo dài.
  • Hạ đường huyết quá mức: Khi dùng chung thuốc tiểu đường. 
  • Tương tác thuốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc sử dụng thảo dược cần thận trọng, đặc biệt khi dùng thường xuyên hoặc kết hợp với thuốc điều trị.

Chuyên gia nói gì?

Chuyên gia dinh dưỡng Joe Leech (Úc) cho biết chiết xuất lá ổi có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tiêu hóa, nhưng không nên xem là giải pháp thay thế điều trị y khoa, theo Healthline.

Chuyên gia dinh dưỡng Katherine Marengo (Mỹ) lưu ý rằng các loại trà thảo dược nếu dùng quá mức có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt với người có bệnh nền, theo WebMD.

Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm thảo dược hằng ngày cần được cân nhắc về liều lượng và tương tác thuốc, bởi “tự nhiên” không đồng nghĩa với hoàn toàn an toàn, theo Mayo Clinic.

Ai không nên uống thường xuyên?

  • Người bị táo bón mạn tính.
  • Phụ nữ mang thai, cho con bú.
  • Người đang dùng thuốc tiểu đường hoặc bệnh mạn tính. 
  • Trẻ nhỏ.

Uống thế nào cho an toàn?

  • Dùng lá ổi sạch, đun sôi kỹ.
  • Không uống thay nước lọc.
  • Chỉ dùng theo đợt ngắn.
  • Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng, nhất là người có bệnh nền.

Uống nước lá ổi có thể mang lại lợi ích nhất định, nhưng không nên uống mỗi ngày trong thời gian dài. Dùng đúng cách mới giúp tận dụng lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Uống nước lá ổi hạ đường huyết: Hiệu quả đến đâu?

Lá ổi từ lâu được dùng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc uống nước lá ổi để 'hạ đường huyết nhanh' cần hiểu đúng, tránh lạm dụng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận