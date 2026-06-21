Ngứa dai dẳng về đêm: Người lớn tuổi khi nào nên đi khám?

Trước tình hình thời tiết thay đổi liên tục, cộng thêm các yếu tố bệnh nền của nhiều người lớn tuổi, các bác sĩ khuyên người dân không nên chủ quan với các biểu hiện khô hoặc ngứa da.

Hiểu rõ nguyên nhân - điều trị đúng cách

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, ban đêm cơn ngứa rõ hơn thường do 2 nguyên nhân chính:

Ngứa da thường gặp ở người lớn tuổi, nhất là vào ban đêm ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Về mặt sinh lý: Nồng độ cortisol máu (một chất kháng viêm tự nhiên) giảm xuống. Đồng thời, hàng rào bảo vệ da hoạt động kém ổn định hơn, mạch máu giãn nở làm nhiệt độ bề mặt da tăng, khiến da dễ mất nước. Khi da trở nên khô hơn, nguy cơ kích ứng và cảm giác ngứa cũng tăng lên, đặc biệt ở người cao tuổi.

Về mặt tâm lý: Ban đêm yên tĩnh và ít yếu tố gây xao nhãng khiến người bệnh tập trung nhiều hơn vào cảm giác ngứa, nên cơn ngứa thường được cảm nhận rõ và khó chịu hơn ban ngày.

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết thêm, không phải cơn ngứa nào cũng đơn giản là khô da. Ngứa kéo dài, ngứa toàn thân hoặc ngứa không tìm thấy tổn thương da rõ ràng có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như bệnh gan mật, bệnh thận, tiểu đường, rối loạn tuyến giáp, thiếu máu thiếu sắt, bệnh lý huyết học hoặc một số rối loạn toàn thân khác. Các dấu hiệu cần lưu ý và đi khám gồm:

Ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân.

Sụt cân, sốt kéo dài, vã mồ hôi đêm, vàng da.

Nước tiểu sẫm màu, tiểu ít.

Phù, mệt nhiều, nổi hạch, thiếu máu.

Da xuất hiện nốt lạ, vết loét lâu lành hoặc tổn thương thay đổi nhanh về màu sắc, kích thước, hình dạng. Đây là những trường hợp không nên tự bôi thuốc kéo dài tại nhà.

Theo bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em, khi thời tiết giao mùa, độ ẩm thay đổi thất thường làm làn da lão hóa vốn đã mất màng lipid bảo vệ không kịp thích nghi, gây ra kích ứng mạnh ẢNH: BVCC

Không tự ý bôi thuốc, đắp lá lên vết ngứa

Một bệnh nhân nam (70 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM với vết loét nhiễm trùng, rỉ dịch nặng ở má phải. Ban đầu chỉ là một nốt sần nhỏ hơi ngứa, nhưng bệnh nhân đã tự đắp thuốc lá và bôi corticoid liên tục suốt 3 tháng thay vì đi khám. Khi nhập viện, vùng tổn thương viêm nhiễm đã nghiêm trọng, không thể xác định ranh giới khối u nên phải điều trị kháng sinh trước khi sinh thiết.

Kết quả xác định là ung thư da. Việc tự điều trị đã làm lỡ thời điểm can thiệp tối ưu, khiến khối u xâm lấn sâu hơn, phải phẫu thuật rộng hơn và để lại di chứng thẩm mỹ nặng nề.

“Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu, ung thư da ở người lớn tuổi tại Việt Nam có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại là nhiều người thường chủ quan, đi khám muộn khi tổn thương đã ăn sâu hoặc di căn, gây khó khăn cho việc điều trị. Việc tự ý bôi corticoid hoặc đắp lá dân gian lên các nốt ngứa, nốt lạ càng làm ‘lu mờ’ hoặc biến đổi hoàn toàn tổn thương nguyên phát, khiến bệnh nặng hơn và gây khó khăn trong chẩn đoán”, bác sĩ Lợi Em cho hay.

Ngoài ra, bác sĩ Dung nhấn mạnh, người bệnh không nên tự sắc uống các bài thuốc truyền miệng, không tự đắp lá lên vùng da trầy xước, rỉ dịch, nghi nhiễm trùng, nghi nấm lan rộng, vết loét lâu lành hoặc nốt lạ chưa được chẩn đoán. Với người đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh gan, bệnh thận hoặc thuốc chống đông, việc dùng thêm thuốc thảo dược càng cần được bác sĩ xem xét để tránh tương tác và tác dụng không mong muốn.