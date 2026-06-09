Bác sĩ chỉ ra 4 thay đổi ở nước tiểu có thể là dấu hiệu bệnh thận

Khi thận có vấn đề, người mắc có thể xuất hiện những bất thường tiểu tiện sau:

Đi tiểu nhiều hơn bình thường

Nhiều người nhận thấy mình phải thức dậy đi tiểu một hoặc nhiều lần mỗi đêm dù không uống quá nhiều nước trước khi ngủ. Tình trạng này có thể liên quan đến suy giảm khả năng cô đặc nước tiểu của thận, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi tiểu nhiều hơn bình thường vào ban đêm dù không uống quá nhiều nước trước khi ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo thận có vấn đề ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng giữ lại nước khi cơ thể nghỉ ngơi vào ban đêm. Tuy nhiên, khi cầu thận và ống thận bị tổn thương, lượng nước bị đào thải qua đường tiểu sẽ tăng lên, khiến người bệnh phải đi tiểu thường xuyên hơn. Đây là một trong những dấu hiệu có thể xuất hiện từ giai đoạn sớm của bệnh thận mạn.

Lượng nước tiểu giảm rõ rệt

Ngược lại với tình trạng tiểu nhiều, tùy vào giai đoạn bệnh và cơ chế mà một số người lại nhận thấy mình tiểu ít đi. Lượng nước tiểu giảm đáng kể trong ngày dù lượng nước uống không thay đổi. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng lọc máu của thận đang suy giảm.

Khi lượng máu đến thận giảm hoặc các cầu thận bị tổn thương, lượng nước tiểu được tạo thành cũng giảm theo. Trong những trường hợp nghiêm trọng như suy thận cấp, lượng nước tiểu có thể giảm rất nhanh chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Nếu tình trạng tiểu ít kéo dài, đặc biệt khi đi kèm mệt mỏi, phù chân hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám sớm.

Nước tiểu có bọt kéo dài

Nước tiểu có bọt không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bệnh lý. Đôi khi bọt xuất hiện đơn giản vì dòng nước tiểu chảy mạnh hoặc do nước trong bồn cầu chứa chất tẩy rửa.

Tuy nhiên, nếu nước tiểu thường xuyên có nhiều bọt nhỏ, mịn và tồn tại lâu sau khi đi tiểu, đây có thể là dấu hiệu của protein niệu, tức là có protein bị rò rỉ vào nước tiểu.

Trong điều kiện bình thường, thận có nhiệm vụ giữ lại các phân tử protein trong máu. Khi màng lọc của thận bị tổn thương, protein có thể thoát ra ngoài và xuất hiện trong nước tiểu. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý cầu thận và bệnh thận mạn.

Nước tiểu có màu bất thường

Màu sắc nước tiểu có thể phản ánh khá nhiều vấn đề sức khỏe. Nếu nước tiểu chuyển sang màu đỏ, hồng hoặc nâu sẫm, nguyên nhân có thể là do có máu trong nước tiểu. Tình trạng này thường xuất hiện ở người mắc bệnh cầu thận, sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu, bác sĩ Jamin Brahmbhatt, chuyên gia tiết niệu tại hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân Orlando Health (Mỹ), cho biết.

Nước tiểu đục cũng là dấu hiệu cần lưu ý vì có thể liên quan đến nhiễm trùng hoặc sự hiện diện của các tế bào viêm trong đường tiết niệu. Trong khi đó, nước tiểu quá nhạt màu kéo dài đôi khi phản ánh khả năng cô đặc nước tiểu của thận đang bị suy giảm, theo Healthline.