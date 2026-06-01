4 dấu hiệu trên da cảnh báo bệnh thận

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải, loại bỏ nước dư thừa và duy trì cân bằng nhiều khoáng chất quan trọng trong máu. Khi cơ quan này hoạt động kém hiệu quả, các chất cặn bã có thể tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có da, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Da khô kéo dài là một trong những biểu hiện ngoài da thường gặp ở người mắc bệnh thận mạn ẢNH MINH HỌA: N,QUÝ TẠO TỪ AI

Các triệu chứng thường gặp của bệnh thận là phù ở chân hoặc quanh mắt, tiểu đêm nhiều, nước tiểu có bọt hoặc lẫn máu, mệt mỏi kéo dài, chán ăn và tăng huyết áp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh thận giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng.

Dưới đây là những dấu hiệu trên da có thể cảnh báo bệnh thận:

Da khô bất thường và kéo dài

Da khô là một trong những biểu hiện ngoài da thường gặp ở người mắc bệnh thận mạn tính. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể gặp những rối loạn về cân bằng nước và khoáng chất. Đồng thời, hoạt động của tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn cũng có thể giảm sút, khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên.

Người bệnh thường nhận thấy da trở nên sần sùi, bong tróc hoặc dễ nứt nẻ hơn bình thường, đặc biệt ở cẳng chân, cẳng tay hoặc vùng đùi. Không ít trường hợp dù đã sử dụng kem dưỡng ẩm nhưng tình trạng khô da vẫn kéo dài. Một bài nghiên cứu tổng quan đăng trên chuyên san International Journal of Nephrology cho thấy tình trạng khô da xuất hiện ở khoảng 50-85% bệnh nhân lọc máu định kỳ.

Ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân

Nhiều người mắc bệnh thận mạn tính thường xuyên bị ngứa da kéo dài dù không bị dị ứng hay mắc các bệnh da liễu thông thường. Cơn ngứa có thể xuất hiện ở nhiều vị trí như lưng, bụng, cánh tay hoặc toàn thân. Không giống cảm giác ngứa do côn trùng đốt, tình trạng này thường kéo dài dai dẳng, tái diễn nhiều lần và đôi khi khiến người bệnh mất ngủ.

Da trở nên vàng nhạt hoặc xám

Khi bệnh thận tiến triển, một số người có thể nhận thấy màu da thay đổi. Da có thể trở nên nhợt nhạt, hơi vàng hoặc mang sắc xám nhiều hơn so với trước đây. Một trong những nguyên nhân là bệnh thận mạn tính thường gây thiếu máu.

Thận khỏe mạnh sẽ sản xuất hoóc môn erythropoietin, có nhiệm vụ kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Khi chức năng thận suy giảm, lượng hoóc môn này giảm theo, khiến số lượng hồng cầu trong máu giảm và làm da trở nên nhợt nhạt hơn.

Phù nề khiến da căng bóng

Thận giúp loại bỏ lượng muối và nước dư thừa khỏi cơ thể. Khi chức năng lọc của thận suy giảm, chất lỏng có thể bị giữ lại trong các mô, dẫn đến tình trạng phù nề.

Biểu hiện thường gặp là vùng quanh mắt sưng nhẹ vào buổi sáng hoặc bàn chân, cổ chân, cẳng chân bị sưng vào cuối ngày. Khi phù xuất hiện, da ở vùng bị ảnh hưởng thường căng bóng hơn bình thường, theo Healthline.