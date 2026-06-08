Điều gì xảy ra khi chức năng thận giảm còn 50%?

Khi chức năng thận giảm còn khoảng 50%, phần lớn trường hợp được xếp vào giai đoạn 3 của bệnh thận mạn tính. Đây chưa phải là suy thận giai đoạn cuối nhưng những thay đổi bên trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Mỹ).

Bệnh thận khiến người mắc cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn bình thường, thiếu năng lượng hoặc giảm khả năng tập trung ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, tổn thương thận có thể tiếp tục tiến triển, làm tăng nguy cơ biến chứng ở tim mạch, xương và nhiều cơ quan khác.

Thông thường, bác sĩ thường đánh giá khả năng hoạt động của thận thông qua chỉ số mức lọc cầu thận ước tính (eGFR). Đây là chỉ số phản ánh lượng máu được thận lọc trong mỗi phút.

Khi eGFR giảm xuống khoảng 45 - 59 mL/phút/1,73 m², thận lúc này chỉ còn hoạt động với khoảng một nửa công suất so với bình thường. Dù vậy, nhiều người có thể vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, bên trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề sau:

Dịch và chất thải bắt đầu tích tụ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thận là loại bỏ các chất thải sinh ra trong quá trình chuyển hóa và đào thải lượng nước dư thừa qua nước tiểu.

Khi chức năng thận giảm còn khoảng 50%, khả năng lọc máu không còn hiệu quả như trước. Các chất thải như urê và creatinine bắt đầu tích tụ nhiều hơn trong máu. Đồng thời, thận cũng khó điều chỉnh lượng nước và các chất điện giải như natri, kali hơn.

Xuất hiện các triệu chứng mơ hồ

Các triệu chứng của bệnh thận mạn tính xuất hiện rất từ từ và dễ bị bỏ qua. Khi chức năng thận giảm còn khoảng một nửa, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn bình thường, thiếu năng lượng hoặc giảm khả năng tập trung.

Một số trường hợp xuất hiện phù nhẹ ở mắt cá chân, bàn chân hoặc quanh mắt do cơ thể giữ nước. Những biểu hiện khác như chuột rút về đêm, da khô, ngứa, rối loạn giấc ngủ hoặc thay đổi thói quen đi tiểu cũng có thể xảy ra.

Rủi ro tăng huyết áp

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp thông qua kiểm soát lượng muối, nước và một số hoóc môn liên quan đến hoạt động tuần hoàn máu. Khi thận bị tổn thương, cơ thể có xu hướng giữ muối và nước nhiều hơn. Hệ quả là làm tăng thể tích máu lưu thông và khiến huyết áp dễ tăng cao.

Nguy cơ bệnh tim mạch tăng lên

Nghiên cứu công bố trên chuyên san The New England Journal of Medicine cho thấy người mắc bệnh thận mạn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể so với người có chức năng thận bình thường.

Nguyên nhân là do khi chức năng thận suy giảm, tình trạng tăng huyết áp, thiếu máu, viêm mạn tính và rối loạn cân bằng khoáng chất sẽ tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch. Qua thời gian, nguy cơ mắc bệnh động mạch vành, suy tim hoặc đột quỵ có thể tăng lên, theo Medical News Today.